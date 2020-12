Jorge Javier Vázquez llama a la cara "gran manipulador" a Antonio David Flores tras su traición a Canales Rivera

Antonio David Flores se enfrentó este miércoles en Sálvamea las acusaciones de haber traicionado a otro colaborador del programa, Canales Rivera.

Según el espacio de corazón de Telecinco, el malagueño ha ofrecido a la dirección del programa el testimonio de una joven que aseguraba haber mantenido relaciones sexuales con el torero mientras este tenía pareja.

Muy criticado, el ex de Rocío Carrasco se puso bajo los focos para dar su versión de los hechos. Enfrente se encontró a un Jorge Javier Vázquezmuy duro con él tras oír su relato.

"Hay una chica que dice que ha estado con él con pruebas. Lo que he hecho es traer la información aquí para que el equipo de investigación compruebe si es así o no. No he vendido a nadie por dinero", dijo el colaborador.

Palabras que no convencieron al presentador. "Tú ofreces una información al programa y dices 'esta información, si queréis algo de ella, tenéis que pasar por mí'. Pones el señuelo de la chica, pones el cebo. Es una transacción comercial. 'Tengo una información y la vendo'. Es así", le dijo Vázquez, a lo que Flores contestó que eso era deducción suya.

Sin embargo, el presentador volvió a la carga. "Tú lo sabías como real y aportaba las pruebas. ¿Entiendes la decepción de Canales? Imagínate que soy Canales: ¿Qué me dices? ¿Crees que le debes unas disculpas? ¿Te has equivocado en algo? ¿Crees que este programa te ha tendido una trampa?".

"¿Eres consciente de que la gente hoy ve una cara de ti que esté poniendo en duda toda tu trayectoria?"

Vázquez fue más allá y cuestionó su papel como colaborador e incluso cómo le podría ver el público que los ve cada tarde: "¿Eres consciente de que la gente hoy ve una cara de ti que esté poniendo en duda toda tu trayectoria? Te estás destapando como un gran manipulador. Te estás presentando casi como una víctima cuando la verdadera víctima de toda esta historia es una persona con la que tenías una relación si no de amistad, de cercanía, de cariño. Y en ningún momento te he visto dolido porque hayas podido hacerle daño a un compañero que él cree que os teníais más cariño del que en realidad os teníais".

Para concluir con un contundente: "Lo de hoy nos ayuda a conocer un poco más al personaje".