Jorge Javier Vázquez, sobre la vacuna contra la Covid: "Es incomprensible que la gente se resista a ponérsela"

Jorge Javier Vázquez recibió este miércoles al Doctor Sánchez Martos en Sálvame para hablar sobre la importancia de la vacuna contra la Covid-19. La conversación se produjo después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara que las vacunas llegarán a España "en menos de un mes".

El catalán defendió a capa y espada la vacuna contra el coronavirus y confesó, además, su deseo de ponérsela. "Me voy a vacunar, por supuestísimo", afirmó, coincidiendo así con la posición del Sánchez Martos, quien el pasado mes de noviembre contrajo la Covid-19 con síntomas leves.

El médico le dijo al presentador que cuenta con la responsabilidad de "convencer" a sus seguidores para que se vacunen contra la gripe y, después, contra el coronavirus, pues es un ejercicio de "responsabilidad" y "solidaridad".

"Me parece incomprensible que la gente se resista a ponerse la vacuna", afirmó el catalán, a lo que añadió: "Hay cosas en las que, con los años, me voy volviendo más intolerante. No es una cuestión de decidir, te tienes que vacunar y punto".

"Y si no lo haces por ti, lo haces por los demás para que todo avance y el mundo recupere la normalidad", zanjó el Vázquez, muy rotundo, desde el plató de Mediaset.