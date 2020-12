La primera cita para el olvido de Rafa Mora y Macarena Millán: él fue "a impresionar" pero ella sintió "vergüenza"

Menos mal que salió bien y se dieron más oportunidades, porque de alguna forma tenían claro que estaban hechos el uno para el otro. Si Rafa Mora y Macarena Millán se llegan a dejar llevar por la sensación que les dejó en el cuerpo su primera cita... quizá ahora no estaríamos oyendo campanas de boda.

Superadas ya las diversas crisis que han pasado a causa de ciertas infidelidades, parecen más unidos que nunca, más centrados en su relación, recién mudados a una increíble urbanización al norte de Madrid y, en resumen, en uno de sus momentos más dulces en lo personal.

También en lo profesional, dado que ambos mantienen sus trabajos en Telecinco y como influencers, así como se están sacando sus respectivas carreras (Rafa está estudiando Periodismo y Millán está acabando Pedagogía). Pero esos caminos quizá nunca se hubieran dado de no haber ocurrido su segunda quedada, porque lo que es la primera...

En una entrevista con Lecturas, la catalana ha revelado que al comienzo de su relación -hace cinco años- sentía bochorno y le provocaba sonrojos los gustos de Mora, que tras ser tronista en Mujeres y hombres y viceversa ganó mucho dinero que derrochó en coches (de marcas como Porsche, Audi, Mercedes o Lamborghini) y en las noches de Madrid.

Y precisamente así fue aquel inicio de su actual idilio. El valenciano de 37 años quiso hacer gala de su ostentación para que ella quedase rendida a su pies... pero Mora no contaba con que a Millán todas esas cosas le provocan más sofoco que pasión, como si en aquel momento mirara directamente a cámara si la situación fuera una sitcom.

"Fui a fuego; la iba a impresionar con el Maserati", ha comenzado relatando el actual colaborador de Sálvame, pero a la coach deportiva no le gusta ser el centro de las miradas. "Me pareció que el coche hacía mucho ruido, lo pasaba fatal porque me daba vergüenza. Me recordaba cuando iba al instituto, que pasaban los chicos con las motos trucadas para llamar la atención", ha reconocido.

De hecho, Macarena desvela cuál fue su primer pensamiento el día que se sentó con Mora en una cita. "Cuando le conocí pensé: '¡Qué chico más chulo!'. Pero cuando lo conocí más vi que era todo lo contrario", ha explicado, a lo que se suma que es bastante sincera con el tertuliano incluso en sus temas preferidos.

"Otra vez, me gasté 97.000 pavos en un coche y me dijo: 'Cariño, es un coche de persona mayor, ¿no?'", ha rememorado Rafa Mora, que utiliza una fórmula un tanto extraña (y clasista) para piropear a su pareja y a su familia. "Ella ha hecho que yo madure y valore otro tipo de cosas. Su familia es gente humilde, de un quinto sin ascensor, y vas allí y no ves nunca una mala cara. Son felices, currantes, y te das cuenta de que el dinero no da la felicidad", ha finalizado.