Rafa Mora y Macarena Millán revelan su compromiso: "Nos casamos en verano"

Acaban de mudarse juntos, terminando un año tan complicado con varias buenas noticias bajo el brazo, a ver si poniendo todo de su parte el 2021 tiene algo de simbiótico y también olvida las malas rachas. Porque el hecho de que estén viviendo como pareja parece que dentro de poco será como marido y mujer.

Tal y como le han confirmado al nuevo número de la revista Lecturas de este miércoles, Rafa Mora y Macarena Millán han estado pensando seriamente pasar por el altar y finalmente darán el paso, toda vez que la convivencia en su espectacular dúplex adosado está yendo tan a la perfección que incluso guardan sitio para alguien más...

El colaborador de Telecinco y la modelo catalana dejaron en agosto definitivamente el loft en el que vivían desde hacía un par de años para trasladarse a una increíble urbanización al norte de Madrid. Y están como un niño que estrena zapatos nuevos.

"Tenemos piscina comunitaria, pádel y un parque. En casa, tenemos una terracita de unos 40 metros cuadrados y vestidor. ¡Siempre he soñado con tener un vestidor!", explican como si tuvieran una sola voz y que Mora puntualiza con un "me flipó nada más verla". Ya piensan en las barbacoas con amigos cuando pase la pandemia del coronavirus y no tanto en los 1.650 euros mensuales que les cuesta el alquiler.

La pareja de influencers está tan contenta que obviamente piensan ya en afianzar su relación con un clásico "sí, quiero" en 2021. "Nos casamos en verano", afirman, aunque dejan la posibilidad de que haya que posponerlo por culpa del Covid-19. Lo cual no quita que Macarena ya fantasee con cómo puede ser su espectacular boda y bromee por si entre broma y broma...: "¡Con la carroza de Cenicienta!".

Y claro, entre la celebración, el convivir juntos tras varios años de pasión (y alguna que otra dificultad que ya está perdonada) y una vida más o menos holgada, que se traduce en Mora trabajando como tertuliano en Sálvame y en Millán con varios proyectos, queda el siguiente paso.

"En un futuro cercano...", explican sobre la posibilidad de tener un hijo, dado que la nueva casa tiene una habitación destinada a ello que les ha hecho sonar la alarma del reloj biológico. "Estamos esperando un poco a que Macarena termine Pedagogía; le queda un año", confiesan con esa voz tímida de quien aún no acaba de creerse esa posibilidad por la emoción que le produce.

De hecho, como también Rafa Mora está estudiando (se está sacando ahora la carrera de Periodismo), piensan mucho más en la importancia de una buena educación. "Valoramos mucho que en la urbanización haya un colegio bilingüe", matizan.