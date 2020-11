Rafa Mora rescata una foto de cuando lucía impresionantes abdominales: "Pasan los años, cambian los físicos..."

"Pasan los años, cambian los físicos y las modas, pero seguimos los mismos". Con esa frase y una imagen que lo definía hace unos años, Rafa Mora ha querido rescatar viejos tiempos a través de un post de Instagram que, por cierto, ha sido muy comentado por sus seguidores, entre ellos su propia novia, Macarena, y por algún rostro conocido de Telecinco.

Hubo un tiempo, y así se lo recuerdan algunos en sus respuestas, en el que el colaborador de Sálvame tenía verdadera obsesión por su aspecto físico y se machacaba durante varias horas al día en el gimnasio. Esta foto, en la que posa un amigo, y para quien va dedicado el post, sirve de muestra: un six pack impresionante.

Entre los comentarios hay de todo. "Muy bestia aquí Rafita", le dice uno. "De otra galaxia, le comenta otro, en forma de halago. Pero también hay críticas. "Cambian los físicos si, pero no decías lo mismo hace 10 años, cuando tu única preocupación era vacilar a la gente q no tenía "buen físico" y te creías q los años no pasarían y tu seguirías igual de "ciclado". La vida es otra cosa más que un físico. Bienvenido a la realidad", la escribe un seguidor.

En la actualidad, el valenciano compagina su trabajo en Telecinco con los estudios de Periodismo.