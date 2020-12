Junta dice que convenio de metro de 2003 "tiene que ser revisado" y valora que se trabaja para culminar proyecto

Carazo, que ha presentado junto con el alcalde de Málaga novedades del sistema de pago de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), ha sido cuestionada por la financiación del metro, y, en concreto, por si está sobre la mesa renegociar el convenio original de 2003 y firmar uno nuevo; más aún tras estimar el TS el recurso del Ayuntamiento de Málaga sobre liquidaciones de la Junta en obras del suburbano.

Al respecto de la sentencia, ha dicho que se está analizando el contenido, incidiendo en que es un hecho que viene del anterior Gobierno: "Afecta a ese convenio que se firmó nada más y nada menos que en 2003; y con una obra que el Gobierno anterior también dejó pendiente, bloqueada y parada en su ejecución".

Por tanto, ha continuado, en primer lugar "la prioridad" ha sido desbloquear las obras del metro de la ciudad y poner en marcha su obra, tal y como se está haciendo, para su puesta en servicio. A partir de ahí, ha sostenido, "ese convenio de 2003 tiene que ser revisado".

"Así lo pidió el alcalde y es de sentido común; han pasado muchos, demasiados años; la obra se ha alargado con el tiempo y, por tanto, conforme certifiquemos la finalidad de la obra se replanteará ese convenio", ha asegurado, incidiendo en que lo que ha ocurrido esta semana "afecta a la relación respecto a este asunto del Ayuntamiento y Junta" ya que "hasta este momento no sabíamos cómo se iba a pronunciar el TS al respecto".

Para la consejera de Fomento, "es momento de seguir construyendo el metro Málaga, certificando obra, y cuando se concluya será el momento de renovar, revisar ese convenio". "De momento lo que estamos haciendo es trabajar de forma coordinada y conjunta y ahí vuelvo a ofrecer esa lealtad institucional al alcalde, al Ayuntamiento y a la ciudad de Málaga para acabar las obras del metro cuanto antes".

"Hasta ahora trabajar juntos nos está saliendo bien, cumplimos cronograma, nos pusimos de acuerdo para terminar esta obra importante de urbanización de la Alameda, trabajamos juntos para poder cerrar las heridas que afectaban al centro de esta ciudad, especialmente, a su entorno comercial", ha dicho, añadiendo que "es la primera Navidad en la que los comerciantes van a poder estar tranquilos respecto a esa obra que durante una década afectaba a sus negocios", ha valorado.

ALCALDE VALORA "LEALTAD Y TRANSPARENCIA" DE ACTUAL JUNTA

Por su parte, el alcalde de Málaga ha valorado la gestión, ya que "se está recuperando retrasos y terminando toda la obra que estaba afectando gravemente a la vida y al tráfico". También ha dicho que se ha trabajado "muy bien" en relación con la solución del metro soterrado al Civil, lo que ha considerado "un cambio esencial".

"Lo que estamos seguros es de que la Junta actual no nos va a ocultar nada", aludiendo, entre otros, a que "no vamos a enterarnos al cabo de años de un convenio de acuerdo que había con Sevilla para que no tuviera que pagar las obras del metro". "Hay lealtad, transparencia, hay sentido institucional de colaboración; ese es el gran cambio esencial", ha valorado.

METRO SOTERRADO AL CIVIL

Por otro lado, tras ser cuestionada la consejera por el desbloqueo del trámite y la vía libre para ir adelante con el proyecto constructivo del metro soterrado hasta el entorno del Hospital Civil, tal y como adelanta 'Málaga Hoy', la consejera ha mostrado su satisfacción.

"Es un día importante y reconozco que es importante para el proyecto que tiene la Junta y el Ayuntamiento de Málaga de dar continuidad y ampliar el metro de Málaga soterrado al Civil" y coincidiendo con la construcción del tercer hospital "como nos habíamos comprometido".

Asimismo, el hecho de que la empresa desista sobre el recurso, lo ha considerado como "un paso adelante para garantizar el proyecto", destacando la agilidad: "Ganamos tiempo", ha abundado.

Por tanto, ha incidido, "ganamos meses para poder contar con ese proyecto constructivo cuanto antes, ganamos tiempo, por tanto, para licitar la obra, para comenzar la construcción que es esperada en la ciudad".

Por otro lado, tras ser cuestionada la consejera por los periodistas, ha lamentado que el Plan Andaluz de la Bicicleta nació "muerto desde sus inicios". "Pocos kilómetros de carriles bicis se pusieron en marcha", ha dicho, añadiendo que en este momento se trabaja con ayuntamientos que tienen interés en carriles bici nuevos y en el sistema en el que se puede impulsar su construcción.