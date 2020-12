El regidor de Seguretat de Benidorm, en llibertat després de ser detingut en una operació contra la màfia russa

L'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha confirmat aquesta detenció i posada en llibertat i ha eixit en defensa del seu edil. Segons Pérez, la intervenció del regidor en els fets que s'investiguen "manca de rellevància de cap tipus" i ha recalcat que "més enllà de la detenció inicial" es va produir "una immediata posada en llibertat, sense que la instrucció necessitara si més no que el jutge de guàrdia prenguera la decisió".

A més de mostrar respecte per la independència judicial, Toni Pérez ha reiterat, en nom de l'Ajuntament, el seu "suport" cap a Lorenzo Martínez ja que ha posat l'accent que, amb la informació que es disposa, la intervenció de l'edil en els delictes que s'investiguen "pareix ser absolutament nul·la".

Encara així, Pérez ha demanat "prudència" i ha expressat el seu desig que les circumstàncies s'aclarisquen "com més prompte millor", al mateix temps que ha confirmat que el regidor de Seguretat "segueix en les seues tasques de forma ordinària" i el mateix dilluns "ja estava treballant de nou".

També ha traslladat, després d'haver parlat amb el regidor, que es troba "molt tranquil i confiat en la Justícia i en el treball de les Forces i cossos de Seguretat de l'Estat".

L'OPOSICIÓ DEMANA RETIRAR COMPETÈNCIES

No obstant açò, els grups municipals en l'Ajuntament de Benidorm, PSPV i Cs, han comparegut en roda de premsa per a demanar explicacions a l'alcalde sobre la detenció.

Els portaveus de PSPV, Rubén Martínez, i Cs, Juan Balastegui, han considerat que l'alcalde havia d'haver apartat de les seues competències l'edil "de forma immediata" fins que s'aclarisquen les circumstàncies de la seua intervenció en el cas investigat.

Tant Martínez com Balastegui han dit "respectar la presumpció d'innocència" i per açò precisament, a preguntes dels mitjans de comunicació, han explicat que no anaven a demanar la dimissió del regidor.

Per la seua banda, el secretari general del PSPV-PSOE de la província d'Alacant, José Chulvi, en relació amb aquesta detenció i la d'un exregidor també 'popular' d'Altea, ha reclamat a l'actual president del PP en la província d'Alacant, Carlos Mazón, "explicacions urgents sobre el cas que afecta rellevants càrrecs institucionals a nivell local del seu partit".

"Davant una notícia tan alarmant, i que ens retrotrau a actuacions fosques del PP a la Comunitat Valenciana i en la província d'Alacant, no hem escoltat ni una sola paraula ni de Carlos Mazón, president del PP en la província, ni de Toni Pérez, alcalde de Benidorm i número dos provincial del PP", ha denunciat Chulvi en un comunicat. El PSPV-PSOE recorda que tant Mazón com Toni Pérez, secretari general del PP en la província, són els "caps visibles" dels populars en la província.

L'operació contra la xarxa dedicada al blanqueig dels diners de màfies d'origen rus va desvetlar que l'estructura criminal tenia connexió amb alguns funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, ja que entre els 23 detinguts figuren tres agents, segons van confirmar a Europa Press fonts policials. Es tracta d'un inspector de la Policia Nacional i dos guàrdies civils, entre ells el tinent cap a Altea (Alacant).

La investigació de la Policia Nacional juntament amb la Fiscalia Especial Anticorrupció i contra la Criminalitat Organitzada, amb autorització del Jutjat d'Instrucció 1 de Benidorm, va començar el 2013 i es va centrar en gran part a Altea, lloc en el qual tenia negocis immobiliaris un advocat que també figura entre els arrestats, així com diversos empresaris d'origen rus.

La xarxa planejava controlar "sectors claus de l'economia espanyola i infiltrar-se en institucions de l'Estat", comptant per a açò amb advocats, funcionaris, polítics, empresaris i hackers informàtics.