Episodio racista en un autobús en Lanzarote: "Que se levante la negra"

Un autobús urbano de la localidad de Arrecife, en Lanzarote, fue escenario durante el pasado Puente de la Constitución de un episodio racista contra una mujer. El vídeo del incidente se ha publicado en distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

“Que se levante la negra”, sentencia una pasajera vestida de negro, que amenaza con que va a llamar por teléfono a las autoridades debido a que entiende que se debe ceder el asiento a las personas mayores que viajan de pie en el autobús.

“¿Es negra, no? Que se levante la negra, es lo que he dicho”, añade esta misma persona, justificando sus expresiones con un "no es racismo, tengo muchas amigas negras". Varios pasajeros salieron en defensa de la afectada: "Que se baje, que se baje", gritaron y aplaudieron en referencia a la pasajera que había protagonizado el incidente.

Declaración contra el racismo

Precisamente, este miércoles, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que condena los actos de racismo y xenofobia que empiezan a aparecer en las islas, especialmente a raíz de la crisis migratoria de este año, con casi 20.000 migrantes llegados al archipiélago.

El presidente, Gustavo Matos, ha defendido el "compromiso" de la Cámara por difundir los valores de la tolerancia y la buena convivencia y hecho un "llamamiento" al resto de instituciones para que se sumen a esta posición, que incluye también aumentar la "labor didáctica" y "combatir los bulos" que afectan a la población migrante.