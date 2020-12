Albano se queda a las puertas de la final de 'Mask Singer' como Girasol, pero emociona a todos con su despedida

Durante la gala de este miércoles de Mask Singer, se perfiló la final del novedoso talent. Así, ya se sabe que el ganador o ganadora del concurso está entre Caniche, Cuervo, Catrina y Camaleón. Pero, hasta llegar a ellos, dos de los participantes se quedaron en la semifinal: Pavo real y Girasol.

El primero desveló a una ilusionada Pastora Soler, mientras que fue Albano quien apareció tras los pétalos de Girasol. El inconfundible torrente de voz del italiano hizo que se tratara de unas de las revelaciones menos sorprendentes hasta la fecha, aunque eso no cambie que sus actuaciones hayan sido de las mejores a lo largo de las galas.

"He demostrado que los girasoles también sabemos bailar o, al menos, lo intentamos. Soy muy trabajador y ni a mi familia ni a mí nos gusta zanganear. Mi esfuerzo ha hecho que me convierta en todo un campeón. No solo soy un imán para el sol, pero sí para las mujeres. Aquí donde me veis, soy fan incondicional de la mujer", adelantó en su pista.

En la última entrega, el cantante se atrevió con Show must go on de Queen, asegurando que uno de sus hijos le había insistido siempre en que cantara en inglés. "Este programa me ha dado la oportunidad de hacerlo", dijo.

Girasol lo tiene tan claro como nosotros: el show debe continuar. ¡Menuda actuación se ha marcado! #MaskSinger7https://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/QC7cLGMAPY — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 16, 2020

Albano hace llorar a los investigadores con 'Nessum dorma'

Sin embargo, para su número final, se decantó por su italiano natal. Pese a que se había reservado el número para la siguiente gala, al igual que Pastora Soler pudo ofrecer su número final en su última aparición en el talent: Nessum dorma. Con la actuación, consiguió lo que nadie había logrado hasta ahora: hacer llorar a todos los investigadores.

la voz de Albano me da más años de vida, historia de españa #MaskSinger7pic.twitter.com/4Z5HcVN1sO — mariomalayerba🌿 (@MarioSobresalto) December 17, 2020

"Ha sido una experiencia excepcional. Una experiencia totalmente nueva. Y se la debo a la COVID-19. En cualquier otra ocasión, yo estaría viajando por el mundo y, gracias a esta pandemia, puedo estar aquí con vosotros. Ha sido un gran placer. Amo y quiero España. Con este programa, he hecho todo lo que mi hijo quería oír de mí", reiteró el intérprete de Felicitá.

Desde el primer programa, Malú tuvo clarísimo que quien se encontraba detrás de la máscara del Girasol era Albano. La cantante le cazó desde que le escuchó cantar, cuando adivinó que tenía que ser un cantante profesional. En esa línea, los cuatro investigadores estaban de acuerdo en que se trataba de la mejor voz que había en el programa.