La Comunidad de Madrid evalúa el plan de Navidad y anunciará los posibles cambios este viernes

Los consejeros de Sanidad y el ministro Salvador Illa acordaron este miércoles por unanimidad poder endurecer las medidas que ellos mismos pactaron la semana pasada para las fiestas navideñas. Un número considerable de comunidades ya ha avanzado su intención de hacer uso de esta prerrogativa, aunque la mayoría no han dado aún demasiadas pistas de las modificaciones que realizarán.

De hecho, se espera que en las próximas horas se vayan conociendo las medidas y parece del todo probable que las próximas fiestas se vivirán de forma diferente dependiendo de la comunidad autónoma de residencia.

El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso no anunció este miércoles si endurecerá las condiciones que se habían anunciado para Navidad (cenas de hasta 10 personas, reuniones con familiares y allegados incluso si residen en otras comunidades y toque de queda a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja, esencialmente), aunque es algo que no se descarta porque los contagios y las hospitalizaciones han subido.

Fuentes de la Consejería de Sanidad detallaron a 20minutos que sus técnicos están evaluando la situación y anunciarán sus decisiones al respecto este viernes. Es muy probable que el Gobierno regional también dicte nuevas restricciones de movilidad y actividad en zonas básicas de salud (actualmente solo hay dos, La Moraleja y La Elipa). Así lo avanzó este miércoles la presidenta autonómica, que también indicó que se reforzará los test de antígenos en zonas con alta transmisión porque han comprado dos millones de pruebas más.

Una situación que se repite en otras CC AA

La Generalitat de Cataluña se plantea echar el freno en la desescalada de actividad ante la evolución "extremadamente preocupante" de los datos de la pandemia de las últimas horas, con una Rt o velocidad de transmisión en 1,22 y con el riesgo de rebrote en los 245 puntos. "No vamos nada bien", advirtió el vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès, que aseguró que al Govern no le temblará el pulso si hay que restringir el plan de Navidad que ya se había anunciado.

La Generalitat podría rebajar la cifra máxima de personas que se puedan reunir en los días señalados, fijada en 10 incluyendo a menores, así como el máximo de interacciones permitidas, que está marcada en hasta dos burbujas de convivencia habitual. "Si pensamos que por tener encuentros fuera de la burbuja no pasa nada, ponemos en peligro a las personas más vulnerables", recordó Aragonès.

Mientras, la consejera de Sanidad, Albas Vergès, Vergés, adelantó que "sí o sí" será necesario dar pasos atrás y que las posibles nuevas restricciones se seguirán trabajando en las próximas horas y se explicarán "tan pronto como sea posible".

La Junta de Andalucía celebrará este jueves una nueva reunión del comité de expertos que le está asesorando sobre la pandemia para decidir si mantiene, flexibiliza o endurece las medidas previstas a partir de este viernes en la comunidad, si las flexibiliza o si las endurece. Igualmente es muy probable que se aborden las medidas que regirán en Sanidad.

El Ejecutivo que dirige Juanma Moreno asegura desde hace días que no les temblará la mano en imponer más restricciones si la evolución de la pandemia no es buena. Este mismo miércoles, cuestionada sobre un posible cierre de Andalucía en Navidad, la portavoz del comité de expertos, Inmaculada Salcedo, afirmó que no descartan "ninguna posibilidad".

Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, hizo un llamamiento a mantener la "máxima prudencia" porque quedan meses "extraordinariamente complicados". De hecho, hoy, los expertos que asesoran a la Generalitat valenciana en su estrategia frente a la pandemia mantendrá una nueva reunión y decidirá si amplía las restricciones. La movilidad es uno de los aspectos que más preocupa al Gobierno autonómico, por lo que si se endurecen las medidas, es posible que alguna vaya en este sentido.

"En estos momentos, la mejor vacuna es quedarse en casa", dijo este miércoles la vicepresidenta Mónica Oltra, que apostó por endurecer las restricciones en las próximas semanas, dado el "preocupante" aumento de casos en la Comunidad y en el resto del Estado.

Canarias ha sido una de las primeras comunidades en anunciar cambios en el plan de Navidad que, de momento, solo afectan a Tenerife. En esta isla quedan restringidas las entradas y salidas, se adelanta el toque de queda a las 22:00 horas y se reduce a seis el aforo en las cenas navideñas.

Aragón también endurece sus medidas: no permitirá viajes fuera de la comunidad para visitar a allegados durante las fiestas. Es un término que induce a "error", según el Ejecutivo de Javier Lambán, que, además, baraja pedir "una declaración responsable" y el libro de familia a los que viajan a otra comunidad para justificar que lo hacen para estar con la familia.

Murcia tampoco descarta restringir en los próximos días el plan de Navidad y aplaudió que cada comunidad pueda establecer sus propios criterios. En una posición diametralmente opuesta se mostró Castilla y León, cuyos responsables preferían una estrategia nacional única.