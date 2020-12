Illa insta a las comunidades donde crecen los contagios a que endurezcan las medidas "tan rápido como haga falta"

Queda una semana para que empiece la Navidad y no hay tiempo que perder. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha instado este miércoles a las comunidades que están experimentando repuntes de los contagios que endurezcan sus restricciones "sin desperdiciar tiempo", "tan rápido como haga falta".

"Antes de Navidad, hemos compartido la reflexión de que hay que tomar medidas con agilidad, conseguir bajar la incidencia de forma rápida y eficiente, no hay que desperdiciar tiempo", ha dicho Illa al término del Consejo Interterritorial de Sanidad que este miércoles ha acordado flexibilizar el Plan de Navidad que acordaron hace unas semanas, de manera que los aspectos que aparecen como "obligaciones" puedan no serlo, siempre que sea para hacerlos más restrictivos.

Se trata de las restricciones de movimientos, que son el principio general pero para las que existían excepciones para ver a familiares o allegados entre el 24 de diciembre y el 6 de enero y que con el acuerdo de este miércoles podrán ser aún más puntuales y acotadas en el tiempo. Lo mismo ocurre con el número de comensales en las fechas más señaladas, que podían ser hasta 10 y que a partir de este miércoles las comunidades pueden decidir limitar a un número menor, o sobre la ampliación del toque de queda hasta la 1.30 horas en Nochebuena y Nochevieja, que también podrán acortar.

"A la vista de la evolución [de la pandemia] en las comunidades autónomas, se ha permitido incluso ser más restrictivos por parte de la que lo consideren oportuno, en base a la situación epidemiológica", ha explicado y ha precisado que "podrán restringir a menos de 10 el número de comensales, la movilidad y ser mas estrictos en la movilidad nocturna" en Nochebuena y Nochevieja.

Sin contar con el Puente de Diciembre

La decisión de este miércoles es fruto de la "preocupante" evolución de los datos que han constatado este miércoles Gobierno y comunidades autónomas y que lo es más porque, según un estudio sobre las causas de los repunte que ha elaborado el doctor Fernando Simón, el aumento de casos se debe a la "relajación" de medidas en algunas comunidades que habían empezado a experimentar una mejoría de su situación pero todavía no tienen en cuenta el eventual efecto del Puente de la Constitución.

"Todavía no se saben los efectos posibles del puente de diciembre, la situación es doblemente preocupante, estamos viendo incrementos sin haber llegado a la Navidad ni registrar los efectos de la movilidad por el puente", ha lamentado el ministro.

Por eso e independientemente de que las comunidades que lo crean oportuno vayan endureciendo sus medidas, Illa ha señalado que la situación se seguirá analizando "día a día", de manera que en cualquier momento se podrán incrementar las restricciones en una determinada comunidad o parte de ella.

Esta circunstancia y la reacción en cualquier momento puede provocar incertidumbre y obligar cambio de planes de última hora entre los ciudadanos, sobre la que Illa no se ha responsabilizado, ni a él ni al conjunto del Consejo Interterritorial.

"Dijimos desde el principio que había que hacer un seguimiento día a día [del Plan de Navidad] y es lo que estamos haciendo y estamos viendo que hay una incidencia acumulada creciente que hay que atajar", ha dicho Illa sobre un crecimiento "no homogéneo", que se produce en algunas comunidades, incluidas algunas que, como Canarias y Baleares, "habían tenido una evolución muy positiva".

Autodiagnóstico engañoso

Por otra parte, los consejeros han acordado con el Gobierno recomendar a los profesionales sanitarios la "desrrecomendación" de los test rápidos de anticuerpos para que la gente se haga pruebas de autodiagnóstico.

La Covid, ha dicho el ministro, es una enfermedad que requiere un diagnóstico por parte de un profesional y no por medio de los test rápidos de anticuerpos, que ha recalcado que no están incorporados a la estrategia común de diagnóstico.

"Estos test no son adecuados, se recomienda [a los profesionales sanitarios] la no prescripción de estos test que pueden llevar a engaño", ha dicho Illa en referencia a las pruebas de detección rápida de anticuerpos por inmunocromatografía, que "pueden ser administrados por el personal sanitario pero no adecuados para el autodiagnóstico".

"Quien piense que por hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar la Navidad tranquilo, se engaña", ha insistido.

Vacunas sin fecha

El Consejo Interterritorial ha respaldado un nuevo reparto de 17 millones de mascarillas higiénicas entre personas más vulnerables por parte de los ayuntamientos, Cáritas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En su repaso de la situación de cara a la vacunación, ministros y consejeros han analizado el adelanto del estudio de la vacuna de Pfizer por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) al 21 de diciembre e Illa ha apuntado que la Comisión Europea podría dar su autorización dos días después, el 23 de diciembre.

Después, llegaría la de la agencia española y las vacunas empezarán a llegar a España en una fecha que Illa no ha querido indicar, a pesar de que apuntó que sería e 4 o 5 de enero cuando la previsión era que la EMA estudiara la vacuna el 29 de diciembre.

El ministro no ha querido "anticipar" como tampoco apuntar cuantas dosis llegarán en la primera remesa, aunque ha asegurado que con los 140 millones de dosis que le corresponden a España de las vacunas que ha comprado la Comisión Europea "habrá vacunas de sobra".