Ana rechaza una proposición de Arturo Valls en '¡Ahora caigo!': "Es la primera vez..."

La concentración de Ana por ganar cuanto más dinero mejor en ¡Ahora caigo! llevó a la concursante a rechazar una proposición de Arturo Valls, algo que no había vivido nunca en más de 2.000 programas el presentador del programa de Antena 3.

"¿Quieres hacer un bucle?", preguntó Valls a la participante, que negó con la cabeza para sorpresa del valenciano: "¿No? Si no quieres... Es la primera vez que me pasa", reconoció.

Ana afirmó que "estoy concentradísima ahora mismo", pero Valls seguía sin creerse que hubiera rechazado su proposición: "Me ha rechazado un bucle", señaló mientras se cruzaba de brazos y ponía cara de pena.

Arturo Valls y Ana, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"¿A lo mejor es que no sabe lo que es y ha dicho que no quiere?", aseguró Valls, pero Ana volvió a justificar su negativa: "Ahora mismo estoy concentradísima", entonces el presentador no tuvo problema en hacerlo.

Y exclamó: "¡Mira qué bonito! Es un 'classic bucle'", mientras daba paso a Raquel, que desde la trampilla número siete se enfrentó a la madrileña. Pese a no querer desconcentrarse, Ana fue derrotada, cayendo por el agujero y dejando su puesto a la cartera, que terminó llevándose 9.501 euros.