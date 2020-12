Navidad hasta en el café: así es la taza de Aliexpress para que la magia embriaga hasta tus invitados más Grinch

La Navidad causa furor. Aunque hay muchos que se resisten a sus encantos, la mayoría no podemos evitar enloquecer con las luces, la decoración temática por cada rincón y los villancicos; y es que, si algo tiene esta época es la capacidad de contagiar ese espíritu festivo y alegre que, por unos días, nos ayuda a aparcar la rutina y disfrutar (¡mucho!) del momento. Así, después de un maratón infinito de películas inspiradas en la magia de estas fechas, lo habitual es que el azúcar se nos suba a la cabeza hasta acabar en una explosión de grandes ideas para que, del desayuno a la cena, todo lo que nos rodee demuestre a voces lo que nos encantan las navidades.

Así, comienza (de nuevo) una búsqueda por artículos divertidos y originales con los que podamos diferenciarnos del resto y demostrar que nosotros somos los verdaderos entusiastas. Flores de Pascua (), marcacopas de Santa Claus personalizados para cada invitado, salvamanteles con paisajes nevados y hasta tazas de café con forma de bola de nieve. Y es que, desde que has descubierto las que ha lanzado Aliexpress para esta Navidad, no has podido dejar de pensar que hasta los grinch de tu familia van a disfrutar del espíritu festivo al ver este adorable modelo. ¿Cuántos te llevas?

Esta taza es indispensable en los hogares más navideños. Aliexpress

Este vaso, con tapa tipo nieve, está diseñado con doble pared, lo que permite que tenga esa forma tan especial. Además, esta característica permite mantener la bebida del interior caliente o fría sin que lo notemos al cogerla. Por ello, es perfecta para disfrutar de una taza de café caliente o de un cóctel para brindar (en la distancia) en estas fiestas. Es apta para lavavajillas, microondas y congelador.

Tres recetas para estrenarla (y sorprender a tus invitados)

No hay sobremesa que se entienda sin un buen café y, si quieres sorprender a tus comensales, puedes probar alguna de las recetas más novedosas para así estrenar la taza. Por un lado, puedes preparar un GingerBread Latte, con sirope de jengibre, leche emulsionada y nata coronando la copa. Para los que prefieren la fruta, puedes preparar una mezcla de nata y fresas hasta obtener una crema y añadirlo encima de tu café para, por último, coronarlo con un poco de sirope de fresa. Tampoco puede fallar el clásico de tres colores, que incluye café, leche condensada y nata montada, para terminar con un poco de canela espolvoreada.

