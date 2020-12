Celebra el 'Ugly Sweater Day' en El Corte Inglés: tres opciones para toda la familia con las que triunfar en Navidad

Ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina, debemos empezar a cumplir con las tradiciones propias de esta época, desde dar un beso debajo el muérdago hasta enviar postales llenas de buenos deseos. De hecho, la primera con la que cumplimos la mayoría fue con la de poner el árbol durante el puente de diciembre. Tras este primer paso, llega el momento de enfrentarse a otro momento propio de este momento del año: el amigo invisible, un juego que, en algunos casos, es una salvación para evitar tener que regalar a muchas personas, pero, en otros, se convierte en un quebradero de cabeza para dar con el obsequio adecuado. Eso sí, ya te advertimos que sí se puede encontrar una buena propuesta por menos de 20 euros

Pero si hay una tradición a la que no podemos resistirnos es a la de lucir un jersey con motivos temáticos... ¡y hasta hacer un concurso para ver quien lleva el peor! Estas prendas llenas de renos, personajes como Papá Noel o las galletas de jengibre, luces y otros adornos son un must de nuestro armario navideño y, si queremos hacer una celebración al estilo de Bridget Jones, no podemos dejar pasar la celebración del Ugly sweater day en El Corte Inglés, donde cuentan con un catálogo que promete hacerte ganar esa competición familiar. Además, también incluyen un apartado de hogar con todo lo necesario para disfrutar de estas fiestas. ¿Quieres descubrirlo?

Y tú, ¿con qué opción te quedas?

- Para ella. Si hay un personaje que rara vez falla en los estampados de los jerséis navideños son los renos, tal y como ocurre en este, en que podemos ver a Rudolf hecho un lío entre luces navideñas. De color azul marino y con detalles en relieve, este modelo es perfecto para las que buscan una prenda llamativa que consiga ganar el concurso de este año.

Un reno protagoniza este 'ugly sweater'. El Corte Inglés

- Para él. Aunque los protagonistas indiscutibles de estas fechas son los jerséis, hay quienes prefieren no renunciar a la comodidad que aporta un buen pijama invernal sin hacerlo, tampoco, a la tradición de lucir algo muy navideño. Y este modelo de El Corte Ingles lo tiene todo: calentito, ideal para las noches de frío y con mucho espíritu festivo.

Parece que la Navidad ha llegado a las prendas de dormir. El Corte Inglés

- Para los más pequeños. A este jersey infantil no le falta detalle: Papá Noel, trineos, renos, nieve, regalos... ¡y hasta un dinosaurio! Con mucho color, un tejido agradable que no pica y muy navideño, los más pequeños de casa se convertirán en los ganadores del concurso del jersey temático con toda seguridad.

Es perfecto para los que más esperan la época navideña. El Corte Inglés

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.