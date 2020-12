¿Fan incondicional de las películas de Navidad? Este es el catálogo temático de Amazon Prime al que no podrás resistirte

Llegadas las navidades, los guilty pleasures se acumulan. Hay quienes no pueden renunciar a que los villancicos se conviertan, noche y día, en la banda sonora de casa; los que, año tras año, cambian la decoración para darle una nueva temática que sorprenda en redes sociales; o los que nunca dicen no al jersey navideño más llamativo de su tienda favorita. Pequeños placeres que embriagan de espíritu festivo a quienes no se resisten a ellos y que encuentran su mayor comunidad de fans (¡aunque muchos no quieran reconocerlo!) cuando se trata de disfrutar, manta y palomitas en mano, ¡de las películas navideñas y sus siempre felices finales!

Estas historias edulcoradas en la que la Navidad rebosa en casa fotograma son una tradición invernal para muchos que, aún conscientes de la previsibilidad de las mismas, las disfrutan de principio a fin... e incluso deben resistir la tentación de dar play a la siguiente recomendación de nuestra plataforma de streaming. Y es que, desde Netflix hasta HBO han sabido sacar jugo a estos viejos contenidos (¡y crear muchos!) para satisfacer las exigencias de los usuarios. Y sí, Amazon Prime también está entre los que no ha sabido decir no a este género tan criticado como amado y cuenta en su catálogo con grandes joyas a las que deberías darle una oportunidad. ¿Quieres descubrirlas?

El catálogo de 'streaming' de Primer Video tiene mucho contenido navideño. Freepik

El servicio de streaming del gigante del comercio online está incluido dentro de su servicio Prime, que cuenta con innumerables ventajas a la hora de comprar en su plataforma. Si todavía no lo has probado, también tienes 30 días de prueba gratuitos en los que, además de beneficiarte de envío gratuito en una gran cantidad de productos, podrás acceder al catálogo de Prime Video, al de servicio de lectura en línea Prime Reading y a miles de canciones de Music Unlimited. Asimismo, ser cliente premium de Amazon también da la posibilidad de acceder a las ofertas flash antes que otros usuarios, así como disfrutar de jornadas de descuentos masivos solo para estos usuarios, como el Prime Day.

Cinco títulos navideños para empezar a maratón

