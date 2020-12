Maite Galdeano empieza su experiencia en 'Sola' con la visita de Cristian Suescun y una llamada de Sofía Suescun

Hace una semanas, Maite Galdeano fue ingresada en un hospital para una intervención quirúrgica, pero con su ingreso al programa Sola está demostrando que es la misma de siempre y está totalmente recuperada.

Nada más cruzar la puerta del espacio que tendrá que ser su hogar durante unas semanas, la que se autoproclamó elegida de Dios en Gran Hermano 2016 alzó la voz para declarar el que es su mítico grito de guerra: "¡Sola!".

Solo lleva unas horas dentro del reality emitido en directo en Mitele Plus y ya ha dado momentos dignos del personaje televisivo que ha enseñado en cada unas de sus participaciones.

La primera visita ha sido la de su hijo, Cristian Suescun, con el que ha mantenido una conversación sobre el dinero, un tema muy habitual de la familia. Mientras la pamplonesa ha aconsejado a su hijo que "se compre una casa", pero que "no le moleste con avalaciones", el participante de Supervivientes ha contestado que conseguirá lo necesario a través de OnlyFans.

Un monólogo sobre los beneficios de una naranja y una llamada con su hija y su yerno, Sofía Suescun y Kiko Jiménez, han sido las siguientes actividades de la dueña de la casa.

En esta conexión, Galdeano ha confirmado qué siente al hacer aguas mayores, otro tema común para ella: "Gustirrinín me da cuando he evacuado del todo. En las tuberías siempre se queda el final y eso me crea irritación emocional".