Miriam Saavedra echa de su casa a Rafa Mora tras una acalorada bronca en 'Sola': "Machista y pobre imbécil"

Se acabó la paz para Miriam Saavedra. La ganadora de GH VIP 6 y Rafa Mora protagonizaron este miércoles una acalorada bronca en Sola/Solo,el realityde Mediaset dispobible en la plataforma Mitele Plus.

El objetivo de la presentadora peruana en el 'pisito' del grupo de comunicación era aprender a fondo sobre la cultura española. Así, el miércoles se centró en conocer la Comunidad Valenciana, lo que suponía aprender sobre las fallas, la gastronomía y sus habitantes, entre ellos, Rafa Mora, quien fue a visitarla.

La modelo y el colaborador de televisión no mantienen una buena relación, por lo que era de esperar que las chispas saltaran cuando coincidieran. Además, ambos tuvieron que mirar unos vídeos en los que la ex de Carlos Lozano criticaba a Mora.

La visita de Rafa Mora a Miriam Saavedra acaba entre insultos y con un brutal enfrentamiento: "Eres un machista" #Sola2Dhttps://t.co/mCxIpsSy5O — Telecinco (@telecincoes) December 2, 2020

"Me estoy calentando con estas imágenes, aunque lo que digas de mí me la sopla", opinó el estudiante de Periodismo, que recibió una tajante respuesta: "¿Te la sopla o te calientas? Decídete". Las palabras de la ex gran hermana aumentaron el enfado de Mora: "A ti te caliento yo, eso lo sabemos todos".

"¿Os dais cuenta el reflejo de un machista y pobre imbécil?", estalló Saavedra, que se dirigió a los espectadores del reality. "O me pides disculpas ahora mismo o me voy a mosquear contigo en serio", le espetó el tertuliano. "¿Cómo se te ocurre decir que yo te caliento? ¡En mi propia casa!", añadió Saavedra.

El extronista de Mujeres y hombres y viceversa insistió en que se había sentido ofendido por los insultos que vertió sobre él la concursante: "¿Qué tendrá que ver eso? Eso es demagogia barata asquerosa, que tendrá que ver eso con el machismo. Me pediste quedar y tomar un café".

Finalmente, la concursante decidió echar al valenciano de su piso: "No, es mi cocina, no te dejo. Has venido a faltarme al respeto y no te lo voy a permitir ni a ti ni al Rey. Mi comida no te la comes". Así, zanjó: "No decía lo que pasaba porque tu novia me daba pena, pero fuiste tú el que me pediste un café".