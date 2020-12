Edurne explica cómo lleva el embarazo: desde sus antojos al nombre que están buscando

Es lógico que sea el tema estrella cuando se habla de ella, pero es que es la propia Edurne quien lo saca a colación porque está, como su pareja David de Gea, entusiasmada con la idea de ser madre. Quizá por ello cada vez más siente que tiene que poner su granito de arena en todo lo que tenga que ver con la infancia, como la última campaña de Amazon y Aldeas Infantiles.

La artista, que recientemente ha sacado su lado más Mariah Carey y estrenado un villancico ataviada con un pijama de unicornio, repartió regalos entre los más pequeños, ejerció de maestra de ceremonias e incluso ofreció a los allí presentes un pequeño directo.

"En un año tan complicado para todos, ha sido muy emocionante poder compartir un rato con ellos y trasmitirles la ilusión por la Navidad. ¡Y cantarles mi villancico! Ya sabéis que me encantan estas fechas...", explicó poco después en redes sociales.

Edurne, que en apenas una semana cumplirá 35 años, va a vivir sus primeras vacaciones embarazada y no puede estar más encantada con el futuro que le espera junto al portero del Manchester United, con el que ya ha cumplido una década de amor.

A sus 27 semanas de gestación, la jurado de Idol Kids ha querido hablar sobre cómo se encuentra. "Ya no hay vuelta atrás", bromeaba ante los micrófonos de Diez Minutos sobre su estado de buena esperanza, "pero fenomenal; está siendo un buen embarazo y yo feliz, ilusionada y con ganas de esta nueva aventura".

La cantante confirmó que pasará la Navidad en Inglaterra "pero sin la familia". "Yo soy muy familiar y me gusta disfrutar estas fechas con la familia, de juntarme con ellos, pero este año la pasaré allí con David y a la familia a través del ordenador. No pasa nada, espero que solo sean unas Navidades y si todos lo hacemos bien que los años siguientes podamos disfrutarlas el doble", dijo en referencia a la pandemia del coronavirus.

Como una pequeña tradición, la cantante confirmó que este año también hará su famosa receta. "No puede faltar el postre-Edurne navideño. Pobrecito porque el único que lo va a comer va a ser David, pero bueno", dijo entre risas, porque su familia "está feliz" por no tener que comerlo, el año en que se van a "librar".

"Quizá este año, como no está mi familia, hay menos presión y confío, nunca pierdo la esperanza", añadía, a la vez que anticipaba que lo transmitirá por redes sociales para que le ayuden sus fans porque ese apoyo "es fundamental" para llevar a cabo el "postre-Edurne".

Precisamente por eso cree que le vendría muy bien participar en un reality de cocina. "En el confinamiento me dio por intentarlo", dice con un pequeño gesto de resignación, "y alguna cosa bien y otras pues no tan bien". "La cocina, ya lo sabéis, es mi tema pendiente", sostiene.

De hecho, explicó en su Instagram, a través de uno de sus directos en Instagram, donde acumula millón y medio de seguidores, que este embarazo está afectando a sus comidas entre horas. "Como antojo tengo los pepinillos en vinagre o las aceitunas", aseguró.

Asimismo, y como ya decía que es muy dada a escuchar a sus followers, dio a conocer que muy pronto revelará el sexo del bebé (hasta que este pueda decidir por sí mismo) y que barajan muchos nombres, a ver si podía recibir ayuda: "Hay varias opciones. Me gustaría que me recomendarais un nombre. Me gustaría un nombre que no fuera común, no el típico, algo que sea diferente. Me encanta ver vuestras apuestas que estáis haciendo si va a ser niña o niño. Dentro de poco lo sabréis".