El divertido vídeo de Edurne luciendo su tripita de embarazada: "Dios mío, ¿qué es eso?"

Edurne está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida tanto profesional como personalmente. A sus numerosos proyectos profesionales, como su puesto como juez en Idol Kids o el lanzamiento de su disco este 2020, hay que sumar otro momento muy importante: el anuncio de su embarazo.

La cantante anunció el pasado mes de noviembre que está esperando a su primer hijo, fruto de su relación con el futbolista David De Gea, de una forma de lo más original compartiendo una imagen de unos guantes del portero del Manchester United, un micrófono, haciendo referencia a su profesión, y un biberón. Junto a ella escribió "baby is coming", explicando que ella y su pareja ampliaban la familia.

Además, la artista es muy activa en sus redes sociales, donde publica diariamente información sobre su música y su vida profesional, con algunas pinceladas de su vida personal, como en TikTok, donde cosecha más de un millón de seguidores y donde ha compartido un vídeo de lo más divertido.

En las imágenes aparece Edurne de perfil mirando y acariciando su barriguita primero y después a la cámara mientras reproduce un audio que se hizo viral de la rapera Cardi B, en el que dice "oh my God, what is that?" ("Dios mío, ¿qué es eso?") con cara de sorpresa.

La pareja ya conoce el sexo de su bebé tras seis meses y medio de embarazo, aunque ha preferido guardar el secreto. Lo que sí ha confirmado este sábado en la gala de Los40 Music Awards es que "la palabra felicidad se queda muy corta para explicar todo lo que estoy sintiendo y viviendo".