Edurne desvela el motivo por el que no muestra tanto su barriga de embarazada: "No es que me dé vergüenza"

El primer embarazo de Edurne está siendo un momento muy especial tanto para ella como para David de Gea. Sin embargo, la cantante no suele enseñar con gran frecuencia la evolución de su barriga.

Aunque hace poco la artista compartió un divertido TikTok mostrando su tripita, ahora, ha explicado a sus seguidores mediante un directo de Instagram el motivo por el que prefiere guardarla más a menudo para la intimidad.

Muchos suponían que era por pura vergüenza, pero la jurado de Idol Kids ha desvelado sin ningún tapujo que es porque "no hay necesidad de estar todo el rato enseñando la tripa".

"No es que me dé vergüenza que hablen de mi barrigón, pero es normal, es como todas las embarazadas. No es vergüenza, es que no veo la necesidad de estar enseñándola", ha repetido la intérprete de Amanecer.

Asimismo, ha explicado que al ser el primer embarazo está muy ilusionada viviéndolo todo como mamá primeriza y ha asegurado que se encuentra muy bien en esta etapa tan especial que está viviendo junto al futbolista.