Las pestañas postizas para torpes ya son una realidad y solo es necesario saber hacer un simple 'eyeliner'

En algún momento de nuestra experiencia con el maquillaje nos hemos tenido que enfrentar a las pestañas postizas. El increíble resultado que dejan potenciando los ojos hacen que queramos incluirlas en casi todos nuestros looks, pero en realidad, a la hora de la verdad, resultan más difíciles de aplicar de lo que esperábamos.

Que si no hemos esperado lo suficiente a que el pegamento se seque, que si hemos esperado demasiado y ya no pega, que si la hemos pegado mal, que si la hemos pegado por un poco encima de las pestañas y se ve la piel entre medias, que si se nos despega el principio de la pestaña, que si nos hemos pasado del final del ojo y las hemos pegado por fuera... Todo un drama.

Hace un par de años descubrimos la existencia de las pestañas magnéticas: dos pares de pestañas que se unían mediante unos imanes y quedaban pegados a nuestras pestañas naturales, pero si ya era difícil acertar con el pegamento, con estos imanes era imposible.

Cuando ya habíamos renunciado a llevarlas o a usar solo los acentos, llegó a nuestra vida el eyeliner magnético que nos permite aplicarnos sin problemas nuestras pestañas postizas a la vez que nos hacemos un increíble cat-eye.

Este eyeliner líquido actúa como adhesivo que "pega" las pestañas postizas sin necesidad de pegamento, a la vez que nos ayuda a crear el delineado que queremos.

Su modo de empleo es totalmente sencillo: con el delineador creamos nuestro eyeliner a ras de las pestañas y esperamos a que el delineador se asiente. Cuando ya lo notemos listo, colocamos las pestañas postizas sobre la línea y ellas solas se quedarán adheridas a nuestro párpado.

Actualmente una gran cantidad de marcas tienen este tipo de pestañas postizas, pero entre ellas destaca Nefer Lashes, una marca 100% española, vegana y cruelty free que además de tener un buen catálogo de pestañas imantadas, cuentan con un delineador para pestañas no magnéticas en color negro y transparente. Está formulado sin pegamentos tóxicos que puedan irritar el área sensible de los ojos, y además no requiere tiempo de secado, por lo que ahorramos tiempo.