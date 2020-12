Fiscalia demana sis anys de presó per al president del Villarreal CF per un frau fiscal en obres de l'estadi

En el procediment del Vila-real hi ha 12 acusats, entre ells Roig i altres dos consellers de la Societat Anònima Esportiva Vila-real CF -Manuel Llorca i Miguel Pérez-, i després de la qualificació fiscal i els escrits de defensa, les parts estan citades pròximament per a quadrar agendes -després que es dictara acte d'obertura de juí al febrer del passat any- i fixar la data d'inici de la vista, que se celebrarà davant un Jutjat penal en la Ciutat de la Justícia de Castelló.

A Roig, els dos consellers i altres tres empresaris, el ministeri públic els atribueix dos delictes contra la Hisenda Pública en concurs medial amb falsedat en document mercantil en els anys 2004 i 2005 i els reclama una pena de sis anys de presó, així com el pagament d'una multa 1.050.000 euros i la pèrdua de possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques i del dret a gaudir dels beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social durant un període de temps, segons la qualificació fiscal a la qual ha tingut accés Europa Press.

Als altres sis acusats en el procediment els sol·licita tres anys de presó i el pagament d'una multa de 525.000 euros com a cooperadors necessaris.

Els fets es remunten a 2004 i 2005, quan es va projectar la realització d'obres que consistien en la construcció d'una nova graderia i elevació d'una nova planta en la Ciutat Esportiva del Villarreal CF i de reforma de l'Estat El Madrigal de Villarreal.

Per a executar aquests treballs, es va contractar directament a una mercantil, que al seu torn va subcontractar diferents obres a una sèrie d'empreses i també persones físiques subjectes a tributació mitjançant un règim d'estimació objectiva per mòduls d'IRPF i simplificada d'IVA.

En eixe transcurs de temps, la Societat Anònima Esportiva Villarreal CF, mitjançant les decisions adoptades per Roig i altres dos consellers, amb la finalitat d'eludir el pagament de l'IVA i de connivència amb tots els acusats, va ser assumint el pagament de les factures que se n'anaven emetent el contingut material de les quals no s'ajustava a la realitat, o bé de forma parcial, o bé totalment, deduint-se quotes d'IVA suportat superiors al que hauria d'haver efectuat, segons s'exposa en el mateix escrit fiscal.

Els dos consellers acusats, mitjançant la seua firma mancomunada, i amb el coneixement de Fernando Roig, van ser autoritzant l'abonament de totes les factures usant mitjans de pagament de venciment immediat.

Açò va ser constatat per l'Agència Tributària que ha determinat que la S.A.D. Villarreal CF, com a obligat tributari i receptor de les factures, va ser descomptant i deduint en tots dos períodes impositius mitjançant les seues declaracions-liquidacions quotes d'IVA suportat que van implicar una disminució de la seua tributació per aquest impost sense arribar a ingressar aquests imports en la Hisenda Pública, evitant el pagament de les quotes impostivas.

Així, la deducció de les quotes suportades d'aquest tribut van suposar una defraudació de 187.840 euros en 2004 i un import de 337.600 euros en 2005, fent un total de 525.440 euros per tots dos períodes fiscals.

CAS FABRA

Es dona la circumstància que Fernando Roig està sent també investigat per un jutjat de Castelló en una causa oberta a l'expresident de la Diputació Provincial Carlos Fabra en relació a una possible ocultació de patrimoni. L'empresari i president del grup Pamesa està imputat per prestar a la família de l'exdirigent del PP 1,4 milions d'euros l'any 2013 "a fons perdut".