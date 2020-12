El número dos del PPdeG ve ahora "más fácil" llegar a acuerdos con el BNG que con el PSdeG-PSOE

En una entrevista en la Cadena Ser este domingo, recogida por Europa Press, el número dos de los populares gallegos ha recordado lo ocurrido en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, que han contado con el 'no' del Bloque, para aseverar que "no es un buen momento" para las relaciones entre los nacionalistas y el PSdeG-PSOE.

"El BNG le dio su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura y, en estos momentos, el BNG está disconforme con las cuentas del Estado igual que está el PP", ha resumido Tellado.

Por esto mismo, al haber sido capaz el Bloque de "separarse" del PSOE, los populares se ven "más próximos" a los nacionalistas que a los socialistas a la hora de "defender los intereses de Galicia". "Y es una pena, porque creo que deberíamos tener más elementos de cercanía entre el PP y el PSdeG que entre el PP y el BNG", ha lamentado.

EL PP TIENE "MANO TENDIDA"

En cualquier caso, Tellado ha asegurado que su partido tiene "disposición plena" y "mano tendida" para llegar a acuerdos con la oposición de cara a la reconstrucción económica de la Comunidad tras la pandemia, una labor para la que existe una comisión parlamentaria creada a tal efecto que acaba de concluir sus sesiones.

De hecho, ha recordado que en las cuentas de la Xunta para 2021 hay una partida de unos 100 millones de euros para que este órgano "decida la finalidad de ese dinero".

Eso sí, ha advertido que, si no se producen acuerdos en este sentido, el PPdeG tiene "la obligación de tirar para adelante y gobernar, porque eso fue lo que decidieron los gallegos en las urnas del 12 de julio" al darle una mayoría absoluta.

SÁNCHEZ ELIGIÓ A "RADICALES Y NACIONALISTAS"

En el plano de la política estatal, Tellado ha asegurado que el presidente del PP, Pablo Casado, mostró "disposición a apoyar al Gobierno", pero ha advertido que el Ejecutivo "también se debe dejar apoyar". "El otro día se revelaba que Casado lleva cinco semanas esperando a que el presidente le devuelva una llamada. Así es difícil", ha añadido.

Frente a ello, el secretario general de los populares gallegos ha lamentado que Sánchez haya "elegido" que sus socios sean "radicales" y "nacionalistas" en lugar de "intentar" un acuerdo con Casado, en quien "encontraría altura de miras".

En este contexto, a preguntas formuladas en la entrevista en la Cadena Ser, Tellado ha censurado que el Gobierno de Sánchez esté "plegado a la línea política de ERC y Bildu, que son los que mandan", mientras que ha diferenciado estos apoyos del que da Vox al PP en varios gobiernos autonómicos -Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia-.

"El PP no gobierna con Vox. Hay apoyo parlamentario a una investidura. (...) No aceptamos la línea política de Vox. No es lo mismo que Vox te apoye para que gobiernes a asimilar las líneas políticas de Vox", ha insistido.

Además, a nivel interno del Partido Popular, su número dos en Galicia ha negado que haya diferentes líneas: "El proyecto de Isabel Díaz Ayuso es el proyecto de Alberto Núñez Feijóo y de Pablo Casado. Buscar discrepancias es escarbar en una línea de la división que no existe".

No en vano, Tellado ha reivindicado que el gobierno de Feijóo, tras más de una década en la Xunta, sigue siendo "una referencia" del partido a nivel estatal, algo que "el equipo de Casado sabe".

PAZO DE MEIRÁS

En relación al Pazo de Meirás, recientemente recuperado para el patrimonio estatal, Tellado ha celebrado la victoria judicial como "colectiva" y, "especialmente", del pueblo de Sada (A Coruña).

"Esto no es una medalla", ha añadido, no sin antes recordar que fue posible gracias a un "acuerdo unánime" del Parlamento de Galicia que "permitió constituir una comisión de técnicos" que, a su vez, elaboraron un documento que fue "la base" del proceso judicial.

En medio de la polémica sobre el plan de usos de este inmueble que fue presentado por la Consellería de Cultura -con el rechazo de la oposición, del Ayuntamiento de Sada y de colectivos por la memoria histórica-, el número dos del PPdeG ha dicho que "no hay ningún problema" que conviva la figura de Emilia Pardo Bazán con las referencias "a una dictadura que fue un mal recuerdo para la población gallega".

"No hay ningun problema de que convivan los dos elementos. Yo soy de ferrol y convivo con gente que va a ver la casa natal de Franco en la rúa María y no pasa nada. No hay que tenerle miedo a ningún recuerdo de la historia, sobre todo cuando sirve para no repetirlos", ha insistido.

Asimismo, Tellado ha apelado a que no haya "discusiones" entre administraciones sobre la gestión del pazo, aunque se ha mostrado partidario de que sea la Xunta la que ostente la titularidad, tal y como ya lo solicitó al Estado.