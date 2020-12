Mazón invita a Puig a "sumarse a la defensa del trasvase Tajo-Segura" y lamenta que su elección "sea Cataluña"

Así se ha manifestado Mazón, que se ha reunido este domingo con el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, para "sellar un frente común en defensa del trasvase Tajo-Segura". El presidente de la Diputación de Alicante ha apelado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y a sus socios del Botànic a que "se sumen a esta causa".

"Le digo a Puig que ya no valen medias tintas, ni estar unos días sí y otros no, y que no le falte tiempo para subir a Cataluña a pactar con el Gobierno independentista la España de las Españas, o algo que nadie ha entendido como es la Commonwealth de las regiones denominadas Països Catalans", ha indicado Mazón tras el encuentro celebrado en el Palacio de San Esteban de Murcia para mostrar su "unidad en defensa del agua y del trasvase".

El presidente de la Diputación ha lamentado que Puig "no tenga ni siquiera ni un minuto para venir a la comunidad vecina del sur a defender a la Comunitat, de la que forma parte la provincia de Alicante".

El acto ha contado también con la presencia del consejero de Agua y Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, además de su vicepresidente, Javier Berenguer.

Por contra, Mazón ha alabado el "liderazgo" de Murcia y de su presidente en este tema. "Cuando López Miras tomó la iniciativa, descolgó el teléfono y se puso en contacto con sus comunidades vecinas, habló con el presidente de Andalucía, que se mostró dispuesto a trabajar, habló conmigo y aquí estoy, y habló también con el tripartito de Ximo Puig, cuya contestación aún es absolutamente inédita, sin mensajes, declaraciones o carta alguna", ha declarado.

"A lo mejor ha hecho señales de humo para trasladarnos su defensa del trasvase Tajo-Segura, pero realmente en estos momentos, no sabemos cuál es la respuesta del presidente de la Generalitat ni del tripartido", ha manifestado Mazón.

En este punto, ha señalado que hoy "ha echado de menos a la Generalitat Valenciana, echo de menos el ratificar que la provincia de Alicante es parte de la Comunitat, echo en falta la defensa de la infraestructura más solidaria de la historia de España por parte del tripartito".

"LA ELECCIÓN ES CATALUÑA PARA ROMPER ESPAÑA"

El dirigente alicantino ha lamentado que "la elección es Cataluña con el independentismo para romper España, la elección no es venir a Murcia a defender tu propia Comunidad" y ha asegurado que "ya está tardando Puig en decir alto y claro que el trasvase no se toca, que la generosidad es para todos y que la provincia de Alicante es parte de la Comunitat Valenciana y, por tanto, hay que defenderla con uñas y dientes y con razones, que las tenemos y de sobra".

"Como dice el presidente de Murcia, hermano de agua en la defensa del trasvase, aquí no buscamos agitar la guerra del agua, aquí tendemos la mano, aquí hablamos de un acuerdo, de sentido común, de sensatez y, por tanto, somos nosotros los que estamos trabajando por la paz del agua", ha destacado.

En este sentido, Mazón ha indicado que actualmente en España están funcionando 15 trasvases, que implican a distintas comunidades, e incluso a distintos países, y "no generan ninguna polémica".

"Parece que hay dos varas de medir con respecto a los trasvases. No hay un debate sobre los trasvases en España, no hay un debate sobre si son o no buenos, no hay disyuntiva entre la conveniencia o no de los trasvases, lo que hay es una disyuntiva entre ayudar o no al Levante español, que no tiene nada que ver con la retórica de los trasvases", ha insistido el presidente alicantino.

Además, ha rechazado que existan "razones ambientales, económicas o de aprovechamiento" que "justifiquen el fin de las transferencias de agua del Tajo al Segura". En este punto, ha remarcado que "gracias a esta infraestructura se riegan más de 40 millones de árboles y que el coste energético es cuatro veces inferior a la desalinización masiva que quiere imponer la demagogia gubernamental".

"La única razón que queda, si hay otros 15 trasvases que no se cuestionan y si las razones medioambientales, económicas y de aprovechamiento no son, es la ideológica", ha afirmado, y añadido que "cuando se habla de un bien común y nacional y lo único que se pone encima de la mesa es una razón ideológica, no habrá más remedio que concluir que el error y el abuso que se pretende desde el punto de vista del relato general no tiene ningún tipo de justificación y esa es la razón por la que estamos aquí defendiendo a nuestra tierra".

Al respecto, ha señalado que "no vamos a dar ni un solo paso atrás". "Esto no es un capricho ni una postura política o retórica, sino una defensa, basada en el sentido común y de los intereses de nuestra tierra. Hoy iniciamos una agenda de trabajo serio, firme y contundente para evitar lo que algunos han decido que sea el sepelio del trasvase Tajo-Segura. No lo vamos a permitir", ha concluido Mazón.

ACUERDO NACIONAL

Por su parte, el presidente López Miras ha destacado que "la solidaridad y la actuación coordinada son más necesarias que nunca" y ha manifestado que "España como país no puede aceptar que una comunidad autónoma diga que el agua es mía".

"La Constitución pone al servicio de todos los españoles unos recursos que como el agua posibilitan dentro del entorno un desarrollo común. Considerar que esto es exclusivo de una comunidad autónoma no solo es insolidario sino también inconstitucional", ha advertido el presidente murciano.

"Es fundamental llegar a un acuerdo nacional, un plan hidrológico nacional que garantice las necesidades de las cuencas cedentes y ponga fin de forma definitiva a las necesidades de las cuencas deficitarias, que administre con sensatez, solidaridad y visión de Estado el mejor uso de un recuso común de todos los españoles. Quiero confiar en que desde la unidad lograremos que el actual Gobierno del país afronte su responsabilidad", ha expresado López Miras.

En este sentido, ha pedido que en la próxima Conferencia de Presidentes figure en el orden del día "el problema de acceso al agua de los españoles y el inicio de los trabajos para un acuerdo nacional que garantice el agua a todos los territorios".