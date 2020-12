El epidemiólogo García Sastre alerta de que habrá tercera ola en España

Adolfo García Sastre, el epidemiólogo español que trabaja en el hospital Monte Sinaí de Nueva York, ha alertado de que España se enfrenta a una tercera ola de coronavirus, y propone que se actúe antes para evitar que se alcancen las cifras de la segunda ola.

En una entrevista con El Confidencial, García Sastre cree que es importante actuar rápido: "Esperemos que en la tercera ola, si hay que aplicar medidas de contención un poco más fuertes, se haga antes de llegar al número de casos que tuvimos".

Este médico destaca que "en España está bajando el número de contagios y eso quiere decir que las medidas adicionales están funcionando. La cosa es cómo van a seguir evolucionando cuando vuelvan a quitarse".

"Si no se puede contener con las medidas de diagnóstico, trazabilidad y distanciamiento social que haya, vamos a volver a subir, pero eso es cuestión de ver la evolución diaria. Cuando suban, habrá que incrementar las restricciones para evitar que se llegue a los números de la segunda ola. Creo que entonces se pudo hacer un mayor esfuerzo antes de alcanzar la dimensión que tuvo; se hubiesen evitado muchos casos", sostiene.

No obstante, García Sastre cree que "sabemos que el virus ya se puede contener sin necesidad de hacer grandes confinamientos. En algunos países, una vez que se logró bajar la curva al principio, lo han manejado sin medidas drásticas".

Para este virólogo, "todo depende de cuándo empiezas a aplicar medidas con respecto al número de contagios". "Cuantos más hay, más difícil es pararlos porque cualquier contacto puede sumar una nueva infección. Está claro que con medidas más drásticas la curva baja más rápidamente", añade.

Sobre los efectos de la vacuna y cuándo los notaremos, García Sastre dice: "Va a depender de cuándo se consiga un número suficiente de vacunados como para que haya un impacto en los contagios. Para eso se necesita vacunar a una gran parte de la población y esto determinará cuándo podremos empezar a tener una vida más normal. Pero la llegada de las vacunas no significa que haya que dejar de tomar medidas".

García Sastre advierte: "No sabemos si las vacunas van a disminuir mucho el número de contagios, porque no han sido probadas para eso, sino para ver prevenir la enfermedad. Es decir, que es posible que los vacunados puedan ser contagiados y no desarrollar síntomas, pero sí contagiar a otras personas".