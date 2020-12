Ciencia sostiene que sus cuentas para 2021 incluyen una subida de 6 millones en los fondos para la Universidad de Oviedo

"La institución académica recibirá en suma más de 145,2 millones de transferencia corriente y 8,3 millones de transferencias de capital", remarcan desde el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Por otra parte, apuntan que "la financiación de los gastos provocados por la crisis sanitaria está ligada a que el desembolso se justifique adecuadamente". "Hasta ahora, ni los informes de ejecución presupuestaria ni la previsión de cierre del ejercicio de la Universidad mencionan o acreditan gastos derivados de la pandemia", dice el Gobierno. Además, recuerda que en 2021 la institución "podrá optar a los fondos que el Ministerio de Universidades habilitará para este fin".

"Cabe destacar que para cubrir este tipo de gastos no hay un fondo finalista, sino un dinero que se destina a afrontar costes que superan la disponibilidad presupuestaria y que, por tanto, se deben justificar oportunamente. En este sentido, los gastos sobrevenidos no se acreditan de manera adecuada en los informes requeridos a la Universidad, que incluso argumenta un cierre de año con superávit para solicitar la convocatoria de plazas de profesorado en la oferta pública de empleo. Todo ello hace difícil justificar una transferencia con cargo al fondo para la educación superior. No obstante, el Principado se ha comprometido a compensar los gastos derivados de las pruebas PCR", añaden desde el Principado.

Para el próximo año, dice el Ejecutivo, "el dinero que se destine al coronavirus, tanto para digitalización como para modernización de las universidades, procederá de los fondos del Ministerio de Universidades para este fin".

Desde el Gobierno de Asturias se ha solicitado "que esta financiación sea finalista". "La Universidad de Oviedo, por su parte, tendrá oportunidad de presentar un proyecto sólido para concurrir a estos fondos estatales, y en este cometido contará con el apoyo de la Consejería de Ciencia", indica.

En cuanto a los fondos que el Rectorado asegura que está pendiente de recibir del Gobierno de Asturias, y para los que reclama una gestión más ágil, se corresponden con partidas "sin justificar por parte de la institución académica o que finalizan a 31 de diciembre de este año".

Al respecto, el Principado menciona la aportación ordinaria de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad: 6,8 millones, que corresponden a diciembre y se tramitan antes de que concluya el mes; y la financiación por resultados: 2 millones pendientes de justificación por parte de la Universidad. La institución entregó la documentación el 10 de diciembre -el último día de plazo- y ahora se abre el proceso de fiscalización.

Igualmente, se refiere al plan de inversiones: 1,6 millones que no se pueden transferir mientras la Universidad no salde la deuda cercana a 400.000 euros de una partida revocada y pendiente del plan de 2018. "No obstante, a día de hoy, Ciencia no ha recibido la solicitud formal del plan de inversiones para el presente ejercicio, a punto de concluir, si bien el plazo para la justificación de los gastos concluye el 31 de diciembre", matiza el Gobierno.

En cuanto a las compensaciones extraordinarias por la congelación de tasas de matrícula universitaria, desde el Principado se indica que "la pasada semana se aprobó una ampliación del crédito hasta alcanzar los 5 millones debido al incremento del número de estudiantes este curso". "La próxima semana se realizará la resolución para el abono de la partida", avanza, recordando que en 2019 "también se ejecutó la transferencia en diciembre".

Sobre las ayudas a grupos de investigación, dice que hay "2 millones que están pendientes de las alegaciones que presente la Universidad".

Por último, sobre el capítulo de personal, el Principado dice que asume el 90% del coste total, "cumpliendo así lo recogido en el convenio de financiación suscrito con la Universidad". "En cifras concretas, se traduce en 137 millones, un 3% más que el pasado año", concluye.