Osatzen recomienda no hacerse los test rápidos de anticuerpos de farmacias porque "no sirven" para diagnosticar covid

20M EP

NOTICIA

La Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria 'Osatzen' ha recomendado a los ciudadanos no hacerse los test rápidos de anticuerpos que se pongan a la venta en las farmacias porque "no sirven y, por tanto, no deben ser utilizados para diagnosticar infección aguda ni pasada por coronavirus en pacientes con o sin síntomas".