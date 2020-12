Grezzi sobre els hidrants d'EMT a Sant Isidre: "Tenim els butlletins de revisió i estan tots funcionant"

No obstant açò, ha apuntat, preguntat per si tots els hidrants van funcionar des de l'inici del foc, que això és una cosa que "diran els informes" que s'estan realitzant després del succés. Després d'açò, preguntat per un "acta dels bombers" apuntant eixa circumstància, l'edil ha respost que no sap de quina acta es parla perquè no la té.

"No podem saber el que es diu. Quan la tinguem, podrem fer les valoracions. Encara no s'ha traslladat eixa acta a l'EMT. Aleshores, no podem saber què diu", ha insistit. Grezzi s'ha pronunciat així després de presentar juntament amb l'alcalde, Joan Ribó, punts de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics en el Cabanyal, preguntat per l'incendi i pel consell d'administració de l'EMT que se celebrarà aquest divendres per a parlar de l'incident.

El president de l'EMT ha manifestat que "des del primer moment" es va dir que en el consell d'administració d'aquest divendres se n'anava "a comentar el que havia passat en l'incendi de les cotxeres" i ha anunciat que juntament amb la documentació ja aportada, es facilitarà "més documentació" que s'està "recaptant aquests dies per part dels tècnics".