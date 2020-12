"El FITE ha servido para que la provincia de Teruel mantenga el tono en los peores momentos", afirma Lambán

Este FITE está financiado con 60 millones de euros anuales, proporcionados al 50 por ciento por Aragón y España. Además, la Comunidad autónoma hará una aportación adicional de 16 millones por inejecuciones de acuerdos anteriores. Se podrá ejecutar hasta 2023 y esta tarde la Comisión de Seguimiento de este fondo será la encargada de dar a conocer los proyectos.

En una rueda de prensa posterior a la firma, Lambán ha apuntado que los Gobiernos autonómico y central suscriben distintas líneas de colaboración "para estar a la altura de los merecimientos del tejido económico y social" de Teruel. "Formamos parte de una España que tiene problemas demográficos, de una España cuyo medio rural necesita estímulos, y eso hace fundamental esa colaboración entre el tejido productivo y las administraciones públicas".

A su juicio, el FITE ha servido "para que en los peores momentos esta provincia mantuviera en cierto modo el tono y para que, en los últimos años, la evolución de la propia demografía esté siendo más favorable de lo que lo había sido con anterioridad". Ha recordado que este fondo ha tenido problemas de gestión, pero que han sido solucionados bajo el mandato de la ministra Calorina Darias.

PROYECTOS

Aunque los proyectos elegidos para este FITE no se conocerán hasta esta tarde, el presidente de Aragón ha opinado que la selección, realizada entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón, es "absolutamente acertada".

"Los turolenses tienen muchos motivos para confiar en su futuro, para estar orgullosos de su provincia. Pueden tener la seguridad de que es una provincia que funciona y que va a funcionar cada día mejor y que desde las administraciones, desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Aragón, interactuando, vamos a tratar de estar a la altura de ese compromiso que demuestra la sociedad, con signos tan claros como al firma de este FITE".

Lambán ha mencionado que el Fondo de Inversiones de Teruel de 2020 se destinará a proyectos estratégicos, a la dinamización de la economía, "desde todas sus vertientes, incluido el patrimonio que utilizado de manera inteligente y sostenible es una magnífica fuente de empleo y riqueza". Es decir, se dedicará a "las finalidades de siempre", aunque con una modificación en cuanto al concepto de inversión que lo hace más "moderno": "Ya no se habla solo ladrillos sino que de otros elementos como el conocimiento y la investigación".

En esta línea, ha avanzado que el Observatorio Astrofísico está incorporado en el FITE, al igual que ayudas para la digitalización y la banda ancha, algo que también recogen los presupuestos de la región para 2021, además de que el fondo europeo de recuperación tendrá ayudas netas para esta finalidad.

Ha desgranado que va a haber consignaciones en el FITE para la reindustrialización de Andorra tras el cierre de la central térmica, aunque ha recalcado que también hay partidas para ello en los presupuestos de Aragón y España e, incluso, en los fondos europeos.

SECTORES AFECTADOS POR LA PANDEMIA

Preguntado por si parte de estos fondos van a ir a los sectores más afectados por la pandemia, ha remarcado que el objetivo del FITE no es atender este tipo de urgencias. "Esto no quiere decir que el Gobierno no sea perfectamente consciente de que por otras vías financieras lo tiene que hacer".

En este punto, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico, a lo largo de estos meses de crisis sanitaria, ha tomado las decisiones que debía: "No nos ha dolido en prendas ni invertir dinero ni tomar medidas por duras que fueran".

Ha asegurado que son conscientes de que las restricciones sanitarias han supuesto "daños muy importantes" para determinados sectores de la economía, por lo que ya se han tomado medidas. "Hemos tratado de ser lo más generosos que nuestras cuentas nos han permitido, no obstante, siendo conscientes de que no es suficientes, trabajamos para que nada más empezar 2021 podamos complementar ayudas".

Aunque ha evidenciado que estos sectores quieren, sobre todo, que las restricciones se vayan aligerando, algo que, ha agregado, puede ocurrir "en las próximas fechas". Sobre Navidad, ha apostillado que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, no tardará muchos días en dar a conocer las próximas medidas para contener la pandemia durante estas fechas.

AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Preguntado sobre la gran cantidad de diversas convocatorias de ayudas a municipios y la posibilidad de fusionarlas, Javier Lambán ha respondido que cada programa se tiene que gestionar de acuerdo con las normativas correspondientes. "Sin embargo, siendo conscientes de que nuestros sistemas de funcionamiento son excesivamente farragosos" ha dicho que se está trabajando en un proyecto de ley de agilización administrativa, que será aprobado el 23 de diciembre.

El objetivo es "eliminar obstáculos, aligerar trámites y facilitarle la vida a los inversores y a los agentes que son los que generan empleo y oportunidades". Ha adelantado que el borrador está "muy avanzado" y va a ser un texto "muy novedoso en España".

Para la elaboración de este proyecto de ley, ha sostenido que se ha tenido en cuenta una normativa que está elaborando el propio Gobierno de España, dirigida a facilitar la gestión de los fondos europeos.

DECISIONES JUSTAS

Lambán ha aprovechado para elogiar el trabajo de Carolina Darias, que ha asegurado que ha favorecido a Aragón y a la provincia turolense "con decisiones siempre justas pero muy atenta a nuestras decisiones y a nuestros problemas". Algo que ha afirmado que se comprobó a principio de año, con la tormenta Gloria: "Entonces pensábamos que era lo peor que nos podía pasar, no sospechábamos la que se nos venía encima".

Desde entonces, ha continuado, la ministra ha estado "muy pendiente" de las medidas que había que adoptar y de las indemnizaciones que la provincia turolense tenía que recibir. "Darias sabe que Teruel funciona, sus empresarios, su sociedad civil, sus agentes sociales, demuestran siempre un alto grado de compromiso, de inventiva, de imaginación, que se traduce en proyectos novedosos, en proyectos que hacen de esta provincia una de las más nutridas de proyectos provisorios para el futuro".

En esta gestión del Gobierno central, para el presidente de Aragón, los presupuestos generales del Estado resultan "especialmente beneficiosos" para la Comunidad autónoma de Aragón y para Teruel, con "un incremento notable" respecto a las cuentas anteriores. Además, ha incidido en que la región está trabajando para poder captar "el mayor número posible de recursos" del fondo europeo de recuperación.

CALAMOCHA

El alcalde de Calamocha y presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando, ha agradecido al presidente de Aragón y a la ministra de Política Territorial que se haya elegido esta villa turolense para la firma del FITE. Les ha trasmitido "el calor de todos los turolenses".

Este acto, además, ha contado con la asistencia de la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría; del vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, y de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, entre otras autoridades.

Sobre el hecho de que se haya elegido Calamocha para la firma del FITE, Lambán ha aclarado que el objetivo es que la ministra conozca Aragón. "A la vista de la forma en la que ha sido recibida en Calamocha, del obsequio alimentario que ha recibido, estoy seguro de que cada día tendrá más interés en venir a vernos y a conocernos".