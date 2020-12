Fernando Blasco, profesor: "Uno de los problemas de las Matemáticas está en la formación del profesorado"

Fernando Blasco (52 años) tiene una clara vocación: hacer que sus alumnos dejen de ver las Matemáticas como algo ajeno a la vida real y empiecen a comprenderlas y a disfrutarlas. Profesor en la UPM, divulgador, mago aficionado y presidente de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española, Blasco cree que ahí está la clave: en que los estudiantes dejen de ver como un "castigo" la enseñanza. Pero, para ello, hace falta un cambio profundo en el sistema educativo.

Los últimos resultados del Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (Timss) han vuelto a colocar a España por debajo de la media del resto de países de la OCDE y de la Unión Europea. Pero no es el único informe que refleja que algo no va bien en el aprendizaje de los números en España. En el último Informe PISA los resultados en Ciencias fueron los peores desde el año 2000.

Los alumnos españoles llevan años quedando de los últimos en los informes internacionales que miden el nivel en Matemáticas. ¿Quiénes están fallando?

A los que menos culpa les echo es a los alumnos, sobre todo a los de Primaria, que los pobres llevan poco tiempo en el sistema, que está claro que falla. Muchas veces participo en cursos de formación de profesores y muchos, en general, demandan formación en Matemáticas. Normalmente bastantes alumnos de los que llegan a las facultades de Educación han ido, de algún modo, huyendo de las Matemáticas en ESO y Bachillerato, y luego tienen que enseñarlas. Entonces ahí el problema fundamental yo creo que es la formación del profesorado.

El informe divide en tres dominios cognitivos la prueba: aplicación, conocimiento y razonamiento. En este último los estudiantes españoles están flojos.

En España y en otros países, lo que se ha fomentado son los ejercicios en vez de los problemas. La capacidad de razonamiento es una cosa que se entrena y, normalmente, ni los libros de texto ni el profesorado entran en eso. Eso con los pequeños, pero en la prueba de acceso a la universidad hay unos problemas muy estándar en los cuales tampoco se razona. ¿Qué es lo que ocurre? Si el fin último de toda la educación es, al final, hacer el examen de la EvAU, toda la parte de razonamiento se salta, porque como eso no se va a preguntar... Y cuando llegan las pruebas internacionales, que sí que lo miden, tenemos problemas.

Otra cosa. En el grado que forma a los maestros (que en algunas CC AA se llama Magisterio), en Madrid, por ejemplo, no hay una especialidad ya no de Matemáticas, sino de Ciencias. Yo me conformaría con que en los planes de las facultades se pusiera eso. Hay especialistas en Música, en Educación Física, en Inglés, en Infantil, en Religión... Pero no hay ni en Ciencias ni en Humanidades.

El profesor de la UPM participa en actividades de Matemáticas con niños. Miquel Duran

Desde que los alumnos son muy jóvenes se les tiende a clasificar en ‘los de letras’ y ‘los de ciencias’. ¿Cuánto daño hace esto?

Es fundamental tener ciertos conocimientos científicos, igual que de Historia, Literatura o Arte. Esa frontera entre ciencias y letras creo que, con las grandes personas, desaparece. ¿Quiénes son nuestros grandes referentes? Leonardo da Vinci era un poco de todo: arquitecto, pintor, escultor... un genio. En España, José Echegaray, que fue ministro de Hacienda, era profesor de la Escuela de Caminos de la Politécnica y fue la persona que empezó a traer la enseñanza del cálculo diferencial a España. También era Nobel de Literatura.

Los alumnos japoneses y los coreanos son los primeros en el ranking del informe TIMSS. ¿Cómo lo hacen?

El año pasado fui a una charla en la que estuvo una persona de Singapur para hablar de su método. Lo que decía este hombre es que no habían inventado nada nuevo, y es verdad. En lo que se han esforzado es en que los alumnos trabajen, que tengan ejemplos concretos, que haya pocos alumnos en las aulas...

En Matemáticas es fundamental sentarse delante de un problema. A uno a lo mejor no le sale a la primera, hasta a los investigadores muy buenos a veces les ocurre. Es una cuestión de perseverancia y eso, cuando uno es pequeño, requiere de la ayuda del profesor. Pero si este tiene que acompañar en eso a 30 niños, lo tiene mucho más complicado que si tiene que acompañar a 18.

¿Qué se debe hacer para cambiar esta situación?

Hay que fomentar el gusto por que aprendan. También que tengan una referencia: no solo es hacer un problema y usar la abstracción. Los pequeños –y mayores– necesitan poder manipular, tocar...

¿La ley Celaá mejorará las cosas?

No me la he leído del todo, pero no introduce demasiados cambios en lo que son las aulas, currículos, etc. En España hace falta un pacto por la educación. Y que los contenidos de Matemáticas se hagan teniendo más en cuenta a los profesores.

En el último informe PISA, los alumnos sacaron los peores resultados en ciencias desde el 2000 y en matemáticas se quedaron estancados. ¿Por qué estamos yendo a peor?

En 2008 fue cuando las ratios empezaron a aumentar. También se disminuyó la formación del profesorado. Y los recursos de los centros. Por otro lado, una salida fundamental para los matemáticos y los físicos antes era la educación, pero ahora, como se le está demandando también mucho desde las empresas, las Matemáticas de Secundaria, en vez de darlas matemáticos, las dan a lo mejor químicos, biólogos, ingenieros... que son competentes pero que no han estado cuatro años estudiando solamente Matemáticas.

Fernando Blasco. Miquel Duran

Desde hace unos años, los alumnos suelen recurrir a vídeos de Youtube para estudiar. ¿Lo recomienda?

Yo recomiendo siempre a todo el mundo que lea libros. Se les hacen muchas más revisiones y no suelen tener errores. Los vídeos muchas veces los tienen, porque los haces tú y los publicas tú, no los revisa nadie. En un escrito, además, vas a la velocidad que necesitas.

¿Cómo convencería a un alumno que detesta las Matemáticas de que merecen la pena?

Que busque un poco más de información porque seguro que hay alguna parcela de las Matemáticas que le queda más cercana. Que mire a su alrededor: cuando habla con el móvil, este está es codificado información; cuando juega a un videojuego, la forma en que se mueve el muñeco en realidad son ángulos y detrás de todo eso hay matrices; si le gusta el diseño, este se basa sobre todo en geometría.