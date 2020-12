Olvídate de las arrugas con ayuda de Amazon: así es la plancha vertical que ha rebajado, solo hoy, un 56%

Aunque con las bajas temperaturas los jerséis y las chaquetas se adueñan de nuestro armario, las camisas siguen siendo un must en nuestro vestidor. Estas prendas, que esta temporada se lucen con flecos y hasta con hombreras ochenteras, combinan con muchos looks y son siempre un acierto seguro. Sin embargo, y por muy bonitas que sean, a todos se nos presenta el mismo problema con ellas: las arrugas. Y es que si hay una prenda a la que le encanta salir de la lavadora echa un ovillo, esa es la camisa. Y no hay truco que usemos para tender bien que consiga librarnos de tener que encender la plancha y esmerarnos en deshacernos una por una de estos pliegues antiestéticos. ¡Por algo es una de las tareas domésticas más odiadas!

No es de extrañar la aversión que muchos tienen hacia esta labor, puesto que, normalmente, acumulamos grandes cantidades de ropa hasta que, por fin, decidimos ponernos con ello. Una vez tomada la decisión, solo nos queda montar la tabla y esperar a que se caliente la plancha para pegarnos una hora (¡o más!) quitando las arrugas de todas las prendas. Sin embargo, hemos encontrado una solución económica que va a convertir el planchar en una tarea rápida a la que hacerle frente es cuestión de minutos.

Se trata de las planchas verticales, unos pequeños electrodomésticos ligeros, que se calientan en apenas unos segundos y que consiguen buenos resultados sin necesidad de apoyar la prenda en una tabla. Lo mejor de todo es que, en el catálogo de ofertas flash de hoy hemos encontrado un modelo rebajado un 56% para que, por menos de 27 euros, se convierta en tu aliado contra las arrugas.

Esta plancha está rebajada hoy a mitad de precio. Amazon

Qué me ofrece esta plancha

Con una potencia de 1000W, esta plancha de vapor destaca por su diseño cómodo y versátil, pues, tan pronto es útil para acabar con las arrugas de forma vertical o, si se considera necesario por la dificultad o grosor del tejido, en horizontal y sobre una tabla. Cabe destacar que, además, goza de un tamaño perfecto para facilitar su manejo y para transportarlo en nuestra maleta allá donde vayamos, asegurando que no hay camisa o vestido que no podamos disfrutar en nuestro destino vacacional. Y es que, ¡a quién le gusta ir arrugado!

Otro de los puntos fuertes de esta plancha de Beautural es que es capaz de calentarse a gran velocidad para evitar que perdamos tiempo: solo tarda 40 segundos en estar lista para empezar a trabajar. Una ventaja a la que se suma el hecho de que sea compatible con cualquier tipo de tejido y de apagarse de forma automática cuando, después de ocho minutos, nadie la utiliza.

