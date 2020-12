Cantó (Cs) veu "impresentable" que Puig anomene BOE a la Constitució Espanyola

Per açò, segons ha avançat en un comunicat, Cs portarà a les Corts una declaració per a "defendre la Constitució amb fermesa". Cantó ha fet aquestes declaracions després que Puig, en un acte a Alacant en el Dia de la Constitució, reivindicara una actualització de la carta magna perquè, al seu juí, "és insensat que ens constrenya i paralitze la por a actualitzar un BOE de 1978" i va reclamar per a Espanya una "reconnexió emocional del tot amb les seues parts", així com "segellar d'una vegada els seus esquinçaments interns".

El líder de Cs ha assenyalat que, gràcies a la Carta Magna, "Puig pot governar" la Comunitat Valenciana" i ha destacat que el seu partit "sempre treballarà per a defendre els seus valors i protegir el seu llegat".

"La Constitució espanyola ens uneix, ens iguala i garanteix tots els nostres drets", ha afegit. En aquest sentit, ha assenyalat que "pareix que en el PSOE no hi ha vida més enllà del sanchisme" i ha lamentat el que al seu juí constitueix un "atac a la Constitució" i que "Puig preferisca mirar cap als colpistes catalans abans que a altres comunitats".

La declaració que presentarà Cs en el parlament autonòmic advoca també per "reconéixer la indissoluble unitat de la nació espanyola, respectar el castellà com a llengua oficial i comuna, garantir la separació entre els poders executiu, legislatiu i judicial i protegir als ciutadans de qualsevol intent desestabilitzador de l'ordre constitucional".