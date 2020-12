Rafael Amargo planta a 'Sábado Deluxe' dos horas antes de que empiece

Había grandes expectativas con la entrevista que daría Rafael Amargo en Sábado Deluxe, pero finalmente esta no se ha realizado. Y es que, según ha compartido el programa, dos horas antes de su emisión (a las 22:00), ha avisado de que no iba a ir. En un tweet, el formato ha explicado que esto ocurría después de horas de negociaciones con el bailarín.

Sin embargo, sí ha cumplido con su público en el teatro, pues ha estrenado este sábado Yerma en La Latina. Amargo hizo un breve discurso que recogió el Deluxe: "Estoy pasando unos días que no sé ni cómo estoy entero... os prometo que, por mis amigos, por mi familia y por mí voy a aguantar. Llevaba cinco años sin venir a Madrid", dijo.

Entre los colaboradores, se creó un ambiente generalizado de decepción. María Patiño señaló que Amargo estaba teniendo comportamientos muy desafortunado con la prensa y que estaba confundido, pues su peor enemigo era él mismo y no la prensa, tal y como parecía pensar. Patiño añadió que era habitual que Amargo se llevara el escándalo a su terreno para victimizarse.

También hizo mención al altercado que había tenido el padre del también coreógrafo con una reportera de Socialité: "A veces vivimos situaciones lamentables. Con esa actitud, principalmente perjudica a su hijo".

Venta de drogas y trabajadores a los que no paga

Miguel Frigenti comentó que no paraban de llegarle mensajes sobre Amargo. "Está pecando de soberbia. Vende droga a un precio muy barato, solo quiere costearse el propio consumo. Es incapaz de estar solo, puede permanecer 72 horas sin dormir y usa a gente necesitada como recaderos para que le vendan la droga" reveló.

"Si es responsable yendo a Yerma, también tiene que cumplir con esto. Los últimos años de Rafael están siendo muy oscuros, con testimonios como trabajadores a los que no paga. Ha rechazado una oportunidad importante, independientemente de la profesión lleva muchos años vinculado a los medios y su compromiso también era estar aquí, al margen de lo eufórico que saliera de los calabozos", apuntó Antonio Rossi.

Lydia Lozano, sin embargo, se mostró muy sorprendida: "Estos días comentaba con mis compañeros que le vi muy nervioso en la rueda de prensa. Él dijo que hablara el abogado y, desde ahí, se empezó a venir arriba. No venir denota una alta falta de profesionalidad que a mí me ha llamado la atención, no había faltado a su trabajo nunca".