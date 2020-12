Índigo Salvador se convierte en la ganadora de la primera edición de 'Idol kids' y ya tiene su primera oferta musical

La primera edición de Idol Kids ya tiene a su flamante ganadora. Se trata de Índigo Salvador que, a sus 15 años, consiguió dejar al jurado sin palabras desde su primera aparición en el talent, ganándose un ticket dorado. Procedente de Menorca, su apuesta para la final fue What a Feeling de Irene Cara, canción que aparece en el musical Flashdance.

Tras un controvertido desarrollo marcado por la COVID-19, el concurso se ha despedido a lo grande: cara a cara con La Voz después de que, el resto de programas, se emitieran las noches de los lunes.

De madre mallorquina y padre sudafricano, Índigo se lleva 5.000 euros en educación musical. En sus actuaciones, la pequeña mostró una gran versatilidad pues, su primera apuesta, fue una personalísima versión de California Dreamin' y, en la semifinal, un remix de canciones de Alicia Keys.

Pese a derretir a un jurado formado por Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean con esa actuación, ha sido el público quien la ha coronado como la ganadora de la primera edición de Idol kids este viernes. Ya en la segunda semifinal en la que actuó, volvió a conquistar al jurado y al público del plató, que la colocó la primera en el ranking con un 94,1%

¡Los sueños se cumplen! Hasta aquí la primera edición de #IdolKidsFinal. Felicidades a Índigo y a todos y todas por regalarnos cada semana actuaciones épicas. Y GRACIAS a vosotros/as por estar con nosotros en cada programa. GRACIAS ❤️ pic.twitter.com/xI5h0Dv5Ez — Idol Kids (@idolkidsesp) December 4, 2020

Su paso por 'La Voz Kids' y la oferta de Carlos Jean

A los más aficionados a los concursos musicales podría sonarles la joven, pues participó en La Voz Kids en 2015, como parte del equipo de Rosario Flores. Ya en ese programa, Índigo quedó en segunda posición, pero no tuvo suficiente y probó en Idol Kids, donde se ha convertido en la ganadora de su debut.

Y no solo eso, sino que ya tiene asegurada -al menos- una canción producida: "No sé si vas a ganar o no esta noche, pero toma, te doy mi número para que se lo des a tus padres y que me llamen cuando todo esto pase, quiero al menos producirte una canción", le dijo Carlos Jean.