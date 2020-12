Alerta por la mascarilla transparente que usan algunos influencers: "No protegen, esto no es un complemento de moda"

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido este jueves que las mascarillas transparentes de PVC que están popularizando algunos "influencers" y personajes famosos no protegen frente al coronavirus y, por tanto, constituyen un riesgo para la salud.

"No debemos olvidar que la mascarilla es útil para no propagar el virus. Su función no es ser un complemento de moda y tampoco sirven para evitar multas. Son una barrera de contención de la incidencia de la pandemia", ha subrayado a través de una nota de prensa el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

El Consejo recuerda que para muchos colectivos con discapacidades auditivas o del habla ya se ha certificado un modelo de tela transparente que cumple con todos los estándares de respirabilidad y filtración exigidos para proteger y protegernos frente a la covid-19 tal y como habían reclamado.

Pero las que vienen luciendo últimamente algunos "influencers" y famosos "no están certificadas ni homologadas en España y no se recomienda su uso" a menos que "sea estrictamente necesario por motivos por los que las personas necesiten mostrar su expresividad y poder leer los labios", ha añadido la enfermera del CGE Guadalupe Fontán.

Lo primero para saber si una mascarilla es adecuada para combatir el virus es comprobar que cubre nariz, boca y mentón; también es importante fijarse que cumple la especificación UNE 0065 o la normativa europea CWA 17553. En este punto hay que tener cuidado ya que tiene que estar homologada específicamente como protector frente a la covid-19, añade Fontán.

La normativa en España se refiere únicamente a las higiénicas reutilizables de tela, por lo que "los modelos fabricados con policarbonato o PVC no pueden certificarse; hay algunas que tienen una certificación europea que las acredita como equipo de protección individual (EPI) pero no como un protector respiratorio", ha puntualizado. Así, la función de estos complementos sería similar al de una pantalla protectora: ni filtran y ni impiden la propagación de los aerosoles por los que se disemina el SARS CoV-2 por el aire.