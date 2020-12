Elçin Sangu, actriz de 'Te alquilo mi amor', da un primer paso en el mundo de la moda con una colección de ropa

El triunfo internacional de las series turcas ha hecho que Elçin Sangu sea conocida en varias partes del mundo. La joven ha demostrado que tiene talento para la actuación o la música y, ahora, se va a atrever con la moda.

La protagonista de Te alquilo mi amor va a lanzar una colección de ropa de la mano de su pareja, Yunus Özdiken, quien además ha revelado el proyecto en una entrevista con SnobMagazin.

La artista se reunió con varios diseñadores en su oficina en Nisantasi para cerrar los detalles del acuerdo. "Elçin también es parte del proyecto, en realidad, es un trabajo que hacemos junto con algunos diseñadores", ha contado Özdiken.

📸: #ElçinSangu en la apertura de la tienda “Commun" de su novio Yunus Özdiken. pic.twitter.com/DjmL37kvtV — SeriesTur☪sMex (@SeriesTurcasMex) October 11, 2020

"Elçin tiene un punto de vista interesante sobre la moda y tiene un estilo propio", ha detallado el joven sobre la intérprete además de explicar como es su relación personal: "Tenemos una vida familiar muy feliz y tranquila".

Aunque en esta ocasión el empresario se ha sincerado con la prensa, casi nunca se dejan ver juntos a pesar de llevar enamorados varios años: "No me ven mucho porque mi objetivo no es dificultar el trabajo de Elçin, prefiero estar detrás. Intento quedarme en un segundo plano".