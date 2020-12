Campofrío 'resucita' a Michael Robinson y convierte a Quique San Francisco en la muerte para recordar el milagro de estar vivos

El de Campofrío es uno de los anuncios más esperados año tras año por la emotividad que suele desprender y por la grandísima cantidad de cameos de famosos que aparecen en la campaña navideña de la compañía de alimentación. Este año la protagoniza el actor Quique San Francisco, que se viste de la parca, de la muerte, con su guadaña y atuendo negro, para recordar "el milagro de estar vivos".

Como de costumbre, el anuncio está lleno de chistes y frases emotivas a partes iguales.

Entre las apariciones estelares está la de la actriz María Galiana, que se enfrenta a la muerte, que le dice "¿tú puedes verme?". Y ella, valiente le dice que sí, pero que no le tiene miedo, porque "he vivido siempre como he querido", y le dice "hasta luego".

También hay apariciones virtuales y homenajes, como el de Michael Robinson, que interviene desde el cielo, recordando también a otros artistas que ya se fueron, como Pau Donés o Chiquito de la Calzada.

También aparecen colectivos como el de los sanitarios, que le hacen un corte de mangas a la muerte, o el de los políticos, que votan por unanimidad porque "le den" a la parca.

"Dedicado a los que se fueron y a todos los que siguen intentando cada día disfrutar del regalo de la vida", termina el spot.