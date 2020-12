Cvirus.- Més d'una vintena de municipis i centres escolars s'interessen per la 'mantaescola' d'Ontinyent

Es tracta d'una peça -fabricada per l'empresa Textils Mora i que l'Ajuntament distribueix de manera gratuïta entre l'alumnat d'Infantil- pensada perquè els estudiants puguen estar "a gust i a una temperatura ideal" a pesar de tindre les finestres obertes per a previndre els contagis de Covid-19.

La idea va sorgir, segons ha explicat a Europa Press Televisió el regidor d'Educació d'Ontinyent, Óscar Borrell, quan van visitar un institut del municipi proper a la muntanya i es van adonar del fred que feia en les aules en mantindre les finestres obertes per a ventilar els espais seguint les recomanacions antiCovid del CSIC i de la Generalitat Valenciana.

A partir d'ací, i aprofitant que la rellevància de la indústria tèxtil en la localitat, s'ha llançat la 'mantaescola', una peça d'abric en forma de ponxo que permet als xiquets "poder treballar, ja que tenen les mans lliures", al mateix temps que es troben "segurs" i a una "temperatura ideal", comenta l'edil.

Segons la informació del fabricador, la manta està confeccionada amb polièster microfibra de 300 grams, "amb un tacte supersuau i és resistent a múltiples llavats". A més, "aquest tipus de composició compta amb propietats antibacterianes i hipoal·lergògenes" i compta amb el segell de qualitat mediambiental OEKO-TEX Standard 100.

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

La corporació municipal reparteix aquest dimecres a prop 1.200 d'aquests ponxos de manera gratuïta entre l'alumnat d'Infantil de la població. A més, té previst iniciar reunions amb centres educatius i AMPA per a estudiar fórmules que permeten repartir altres 5.000 unitats en les pròximes setmanes per a estudiants de Primària i Secundària amb la mitat del cost subvencionat.

Borrell ha comentat que en el centre on s'ha desenvolupat l'experiència pilot tots estan "molt contents i agraïts per la iniciativa" i "els propis docents ens diuen que els han cridat companys per a demanar-los informació per als seus col·legis".

De fet, el regidor assevera que des que es va fer pública l'iniciativa, tant l'Ajuntament com l'empresa han rebut nombroses telefonades de diversos llocs d'Espanya i de la Comunitat Valenciana per a fer-se amb aquestes peces.

"L'empresa ha tingut un cap de setmana molt intens en el qual han estat treballant i també ho faran aquest pont per a poder servir les comandes", ha manifestat.