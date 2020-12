Sagardui pide "no bajar la guardia" ante la covid-19 y destaca que "la mejor vacuna hoy es la prevención"

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha afirmado que la "incertidumbre" sobre las vacunas de la covid-19 "aún es alta" porque no se conoce "cuál será la definitiva, la que llegue a Euskadi" y ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia". "La vacuna llegará y será algo positivo, pero hoy no estamos en ese momento. La mejor vacuna hoy es la prevención", ha insistido.