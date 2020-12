Un testigo protegido sitúa a Driss Oukabir en la casa de Alcanar y dice que dormía en la terraza del chalé

Un testigo protegido ha situado al segundo principal acusado en el juicio del 17-A, Driss Oukabir, en la casa de Alcanar (Tarragona) en la que la célula de Ripoll fabricaba explosivos. En la sesión de este miércoles en la Audiencia Nacional, el testigo ha recordado verlo "cada día" durante un periodo del verano de 2017.

El testigo no ha concretado las fechas exactas, pero ha dicho que él estuvo en Alcanar entre julio y principios de agosto, aproximadamente. Driss Oukabir conducía un Audi A3 negro con matrícula francesa, según el testigo, que ha afirmado que "no hacía nada en particular". "Llegaba y se encerraba en la casa. De noche dormía en la terraza de la casa", ha dicho.

El testigo ha explicado que se lo cruzó diversas veces de mañana y tarde. Lo veía dormir en la terraza cuando marchaba a la playa por la mañana. Recuerda que Driss Oukabir iba "a menudo" acompañado de otra persona. El testigo, que ha declarado en francés, ha dicho que el Audi A3 estaba delante de la casa "todos los días" y que tenía visibilidad del chalé desde su residencia.

También había una motocicleta, un Peugeot 306 y una camioneta alquilada. Recuerda ver la camioneta el último día de su estancia en Alcanar, pero no ha podido concretar qué día fue. El testigo ha explicado que vio una descarga con furgoneta en la casa, pero que los ocupantes la colocaban de manera que era imposible ver qué transportaban.

El testigo ha explicado que la única persona que no evitaba el contacto con los vecinos de la urbanización de Alcanar era el conductor del Audi A3. Al resto los veía, pero "no hablaban con nadie". El testigo se ha mostrado seguro de la persona a quien reconoció.

El abogado de Driss Oukabir ha preguntado por los detalles de la fisonomía del chalé de Alcanar -como el material de la barandilla o su altura- para contraponerlos con la fotografía de la casa. El testigo ha dicho que tenía una barandilla metálica con una altura inferior a la de un coche, lo que no corresponde con la imagen que se ha mostrado.

El presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha dicho que no se ha "d'e examinar" al testigo ni se pueden poner "trampas". El testigo hizo un reconocimiento fotográfico en 2018, un año después de los hechos, pero ha explicado que cree que también hizo otro antes.