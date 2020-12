Fernández tacha de "bodrio" la comparecencia de Mañueco mientras no tiene tiempo de reunirse con los sanitarios

"Que acabe cuanto antes con esta pantomima", ha sentenciado Fernández ante la "pérdida de tiempo" y la "tomadura de pelo" que ha supuesto, a su juicio, la "comparecencia sin vergüenza" y basada en "sandeces" del presidente de la Junta, en un ejemplo de "pura marca" del PP que en su día inauguró aeropuertos sin aviones y hoy ha inaugurado un hospital en Madrid sin médicos.

En su réplica, Fernández Mañueco ha tirado de ironía para responder al "tálamo de las oraciones" al que ha aclarado que no se esconde la prensa, como aseguró ayer el líder de Podemos. "Yo no me escondo señor receptáculo, yo doy la cara", ha manifestado en una referencia concreta a las cuatro ruedas de prensa abiertas a las preguntas de los periodistas que ofreció la semana pasada.

Ante las críticas de Fernández a las "incongruencias, vaivenes y contradicciones" de las medidas de la Junta de Castilla y León en la gestión de la pandemia, el presidente de la Junta ha afirmado que cuando cualquier miembro de su Gobierno toma una decisión él la toma con ese consejero con un respaldo "al 1.000 por cien". "Trabajamos en equipo", ha sentenciado para recordar también al líder de Podemos que en Castilla y León hay un comité de expertos "con nombres y apellidos" que representan a todos los sectores y a todas las áreas de salud.

En su intervención, el líder de Podemos ha reprochado al presidente de la Junta que no haya dedicado su comparecencia para anunciar la retirada del "infame decretazo" o la rectificación de la partida que ha dejado "en la cuneta" a 36.000 perceptores a los que se habían comprometido los complementos de los ERTE.

También ha reivindicado un plan de rescate para la cultura a la que se "desprecia de un modo atroz" y ayudas directas para los sectores de la hostelería, del ocio nocturno o de los centros deportivos y ha criticado especialmente que Fernández Mañueco haya afirmado que la Junta ha consensuado el cierre de la hostelería con el sector. "No tiene bemoles de decírselo a ellos a la cara", ha retado el líder de Podemos que ha instado al PP a que de marcha atrás en su "deleznable decisión" de cercenar la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores.

En el caso del procurador de Por Ávila y médico de profesión, Pedro Pascual Muñoz, no ha dudado en reconocer la complicación que supone tomar decisiones política pero ha aclarado que el día a día y estar en calle es diferente a estar en el despacho.

Dicho esto, ha pedido a la Junto que no asfixie más a las entidades locales que "están dando todos medios que tienen y los que no tienen" en beneficio siempre de los ciudadanos.

En el caso de Vox, su procurador, Jesús María García-Conde del Castillo, ha apelado a los personajes cervantinos para justificar la decisión de la formación de extrema derecha de no sumarse en su día al "retablo de las maravillas", en referencia al "teatrillo" por la Reconstrucción de la Comunidad, una "farsa" que firmaron todos los partidos salvo Vox y UPL.

"Está claro que usted no cree en Castilla y León. Es legítimo y respetable pero hombre no sé qué hace aquí", se ha preguntado en tono irónico el presidente de la Junta ante la "visión tan aislada de la realidad" del procurador de Vox que ha afeado por su parte que se quedara fuera de aquel pacto la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola del COVID.

Finalmente, el leonesista Luis Mariano Santos ha pedido a Mañueco que abandone la soberbia y deje de ser "un títere o un meme de presidente" y le ha recomendado un cambio de rumbo tras haber pasado del aplauso a los sanitarios al látigo. "Los enfermos no son material de obra", ha advertido asimismo ante la instalación de casetas de obras en algunos centros sanitarios y ha reclamado ayudas eficaces para los sectores afectados por los cierres y más crédito para llegar a todos los perceptores de los ERTE.

"De un paso al frente, tome el timón de nave", ha sentenciado Luis Mariano Santos que ha comparado a Castilla y León como la "viva imagen del Titanic" en referencia a un servicio sanitario debilitado por las "abusivas" condiciones del decreto de la Junta que, "con malas artes", ha aplicado la norma más dura de todo el país. "Hablan mucho de unidad y de consenso y luego hacen lo que les place", ha concluido.