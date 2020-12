Nutricionistas recuerdan que la Navidad son cinco días, "no 15", y que los turrones son bombas calóricas

Nutricionistas aconsejan aumentar el consumo de fibra, hacer deporte y no saltarse comidas como claves para no ganar peso en Navidad, además de recordar que las fiestas son cinco días al año, "no 15", y que los turrones, bombones y polvorones son "bombas calóricas" que hay que evitar tener siempre a la vista.