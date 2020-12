La concejala Yolanda Vidal deja el cargo

La concejala presentará en los próximos días su renuncia irrevocable ante "unas circunstancias sobrevenidas que me impiden atender los deberes propios del cargo con la dedicación que tal responsabilidad conlleva". "Mis circunstancias actuales no me permiten la entrega que considero imprescindible para ello. Y Oviedo, mi ciudad, se merece esa fuerza y esa motivación", ha indicado.

La concejala ha aprovechada para agredecer el trabajo a sus compañeros de Ciudadanos, al equipo de Gobierno, al alcalde de Oviedo, a los grupos de la oposición y a los votantes, además de los trabajadores municpales.

Vidal accedió al puesto de concejal tras ser elegida en las elecciones municipales de 2019, cuando formó parte de la lista de concejales de Ciudadanos. En Oviedo, la formación naranja gobierna en coalición con el PP en una Alcaldía liderada por Alfredo Canteli.

La concejala, nacida en Mieres en 1969, es pianista y profesora del Conservatorio de Música de Oviedo. Después de Vidal, en la lista de Ciudadanos a las elecciones municipales de 2019 figuraba Alfonso Manuel Pereira Conde, quien ya fue concejal en el consistorio con el PP a partir de 2007.