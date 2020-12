Bankia tractarà que l'eixida de treballadors siga voluntària i amb criteris de meritocràcia

Així ho ha manifestat durant la Junta General Extraordinària d'Accionistes de Bankia, que s'ha celebrat aquest dimarts en el Palau de Congressos de València, en resposta als representants sindicals que han intervingut per a reclamar "equilibri" entre fer de la nova entitat resultant una empresa viable i les condicions laborals dels treballadors.

Des dels sindicats han expressat la "incertesa" que viu la plantilla de Bankia davant la futura absorció d'aquesta entitat per Caixabank. Per aquest motiu, UGT s'ha abstingut en la votació fins a conéixer l'abast de la reestructuració, mentre altres sindicats com SESFI, UOB o CGT han expressat el seu rebuig a la fusió i han votat en contra.

En representació del sindicat independent ASIP, José Coch ha pres la paraula per a reclamar un "equilibri" entre la necessitat de fer l'empresa viable i garantir unes bones condicions laborals per a la plantilla. En la mateixa línia, des de SATE, José Antonio Muñoz ha advertit el Consell de Bankia que "tenen el deure moral de protegir als seus" i ha demanat que l'eixida d'empleats siga voluntària i tenint en compte l'edat.

Des de la UOB, Juan Reynes ha mostrat la seua "disconformitat" amb la fusió i ha argumentat que en lloc de sinergies, la qual cosa comportarà és "el tancament de sucursals, menys servici a la ciutadania i l'acomiadament de milers de treballadors".

Igualment, el representant sindical de CGT, Juan Vicente Calderón, s'ha manifestat "absolutament en contra" de l'absorció de Bankia per CaixaBank, un procés que considera "profundament antisocial". I ha lamentat que "un Govern progressista renuncie a la possibilitat d'una banca pública".

També del Sindicat d'Empleats del Sector Financer (SESFI), Alberto Martín, ha criticat que haurà empleats que "es queden pel camí", per la qual cosa ha votat en contra de la fusió. I ha llançat un avís: "No tolerarem mesures traumàtiques".

Des del seu punt de vista la fusió portarà amb si una "pressió brutal" sobre la plantilla per a aconseguir objectius i amb açò "estrés, frustració i amargor", al que se suma la incertesa per la possibilitat de patir mobilitat geogràfica. Però "solament som danys col·laterals", ha sentenciat.

Per la seua banda l'Associació de Professionals de Bankia (ACB) ha reclamat un "reconeixement explícit" als professionals que de l'entitat bancària que han lluitat tots aquests anys amb "compromís i sacrifici" i ha demanat que es "vetle per la integració plena dels treballadors" en la futura entitat.

Daniel Esteban, d'UGT, ha explicat que el sindicat s'absté en la votació perquè no hi ha dades de com afectarà la plantilla i ha advertit que el repte ara és "minimitzar la destrucció d'ocupació".

En un altre ordre de coses, davant les queixes d'un exempleat, Goirigolzarri ha explicat que quan una persona que treballa en Bankia té una desvinculació laboral, lògicament se li desvincula de la pòlissa col·lectiva per a empleats.

No obstant açò, a tots els exempleats se'ls ofereix la incorporació a una altra pòlissa col·lectiva amb Mapfre, que ofereix avantatges sobre les individuals. En aquest sentit, ha dit que Bankia Mediació fa un seguiment de les mateixes, però lamentablement es regeixen d'acord a criteris comercials de l'asseguradora.