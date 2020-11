Gaya dice que se congelan impuestos y hay 220 plazas de policía local aprobadas y ayudas a afectados Covid

Asimismo, tal como detalla el Ayuntamiento en un comunicado, ha trasladado a los concejales del PP presentes en la reunión que las propuestas presentadas por el portavoz popular, Beltrán Pérez, "se han rebasado en el planteamiento presupuestario para 2021, por lo que la única postura coherente es el apoyo a las cuentas municipales".

En este sentido, indica que la primera propuesta planteada por el PP fue la congelación de impuestos para 2021, una línea que "dadas las circunstancias económicas el gobierno comparte y así ha quedado reflejado en el proyecto de presupuestos para 2021". "Ningún impuesto o tasa sube", añade. Además, subraya que "el gobierno ha sido coherente" y que el alcalde "dijo desde el primer momento de la crisis sanitaria que no era ejercicio de subidas y que había que garantizar el mantenimiento de los servicios públicos, algo que se ha cumplido". "Quien ha cambiado de posición y actúa con total incoherencia es el portavoz del PP, Beltrán Pérez", apunta Gaya.

En segundo lugar, indica que el portavoz del PP trasladó al alcalde que el gobierno debía convocar "al menos 170 plazas de policía local". En esta línea, explica que el Ayuntamiento ha aprobado hasta ahora 163 nuevas plazas en dos procesos diferentes que se están resolviendo y una oferta pública de empleo por otras 65 más que se convocará en 2021. Junto a esto se han convocado 27 plazas de intendentes y oficiales.

"Estamos convocando plazas de policía local al máximo legal alcanzando una cifra de más de 220 sin incluir las convocatorias específicas de intendentes y oficiales. Por tanto, estamos muy por encima de la propuesta del PP y dentro del margen que permite la ley. Salvo que Beltrán Pérez pretenda que el Ayuntamiento se salte la ley y vaya en contra del criterio de los servicios jurídicos y de la Intervención General estamos de acuerdo en cuanto a las plazas de Policía", apunta Gaya.

En tercer lugar, señala que el PP planteaba en su escrito seis millones de euros de ayudas a los sectores económicos más afectados. En este sentido, recuerda que el gobierno de la ciudad incluye en el proyecto de presupuestos de 2021 un total de 1,9 millones de euros en ayudas a autónomos y micropymes y otros 400.000 euros para el ayudas al sector cultural. Además, la supresión de la tasa por ocupación de la vía pública con veladores durante 2021 y la reducción de la tasa de basura a distintos sectores tiene un impacto previsto que puede alcanzar hasta los cinco millones de euros durante el próximo ejercicio.

Añade que Pérez proponía seis millones, pero el presupuesto se ha diseñado con siete entre ayudas directas e indirectas. "Estamos buscando la fórmula más ágil y es más rápido y fácil en su tramitación una bonificación extraordinaria en tasas a los sectores económicos más afectados y como complemento una línea de ayudas. El resultado son siete millones de euros en ayudas económicas a la hostelería o el comercio", resume Gaya.

"Las palabras de hoy de Beltrán Pérez, quien ni siquiera ha tenido el mínimo interés en acudir a la reunión y conocer el presupuesto de primera mano, demuestran que sólo le mueve su interés particular y encontrar excusas que justifiquen sus estrategias políticas. Lamentablemente, este PP de Beltrán Pérez no está a la altura de lo que espera la ciudad en estos momentos. Como gobierno, nosotros hemos tendido la mano con toda lealtad y responsabilidad, y nos hemos encontrado con que el PP no está dispuesto a hacer nada por la ciudad si no entra en los cálculos y estrategias políticas de su portavoz", concluye la delegada.