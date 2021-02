Qué fue de Alfred García, de 'OT 2017': de su música antes del 'talent' a interpretar la cabecera de la serie 'Los espabilados'

Alfred García fue uno de los artistas que entró en Operación Triunfo 2017 con algo de experiencia a sus espaldas. Desde muy temprano había intentado hacerse un hueco en el mundo de la música y con solo 15 años lanzó su primer álbum Beginning, bajo su propia producción.

Dos años más tarde, grabó She Looks so Beautiful gracias al proyecto musical y cultural La Capsa. En 2016, probó suerte en las audiciones a ciegas de la cuarta edición de La voz donde no fue seleccionado por ningún coach, pero, lejos de desanimarse, esto le sirvió para publicar poco después el disco tributo, Inblack.

Un año después se presentó a los casting de Operación Triunfo 2017 dónde pasó la primera fase con el número 1016, cifra que posteriormente daría nombre a su álbum. En una Gala 0 con algunos desbarajustes técnicos y un Roberto Leal de estreno, supo conquistar a público y jurado con su versión de Georgia On My Mind, en la que además se le pudo ver tocar el trombón por primera vez en el formato.

A lo largo de su recorrido por el concurso recibió en numerosas ocasiones el aplauso del jurado por su buen hacer y dotes como músico, llegando a colocarse como uno de los favoritos para ganar el concurso. Actuaciones como City Of Stars junto a Amaia, Don´t Stop The Music o Insurrección fueron solo algunas de las mejores interpretaciones que el catalán realizó a lo largo del talent.

Aunque García logró llegar a la final de Operación Triunfo, finalmente se tuvo que conformar con el título de cuarto clasificado. Concluida su estancia en la Academia, este comenzó junto con su compañera Amaia, con la que mantuvo una relación sentimental, a preparar todo para representar a España en el festival de Eurovisión con el emotivo tema Tu canción.

Superado su paso por el certamen europeo, emprendió, además de la gira OT, varios conciertos por algunos festivales del país en los que interpretó algunos de los temas que estarían incluidos en su álbum. En el verano llevó a cabo la gira 1016 Is Coming Tour, con la que pasó por varios puntos de la geografía española.

Durante este tiempo, el catalán pudo compaginar sus eventos con las invitaciones que algunos músicos le hicieron a participar con ellos en alguno de sus conciertos como Jamie Cullum o David Bisbal, entre otros.

Que nos sigan las luces, tema que Nil Moliner compuso para que Alfred representara a España en Eurovisión, fue incluido posteriormente en su álbum y supuso un gran éxito para el músico. La canción hizo que se alzara con su primera certificación como disco de oro en solitario tras su salida de Operación Triunfo.

En el mes de octubre el triunfito se encerraba en el estudio para comenzar con la grabación de su primer disco tras OT. El 14 de diciembre de 2018 veía la luz este trabajo compuesto por 17 canciones y que cuenta con colaboraciones con Amaia Romero, Carlos Sadness o Santi Balmes, líder de Love of Lesbian.

El lanzamiento fue todo un éxito y es que el álbum consiguió un récord de streamings en Spotify en su primer día en el mercado. Solo cuatro semanas después de su publicación este obtenía la calificación de disco de oro, y en el mes de febrero el singleDe la tierra hasta Marte hacía lo propio.

Ese mismo mes comenzó su gira de conciertos por pequeñas salas del país y varios festivales de música que llegaron a su fin en el mes de noviembre. En junio lanzó el videoclip de su segundo sencillo Wonder y ya en septiembre haría lo mismo con el tercero de ellos, Londres.

A finales de 2019 presentó Circulo rojo, la reedición de su álbum que contó con cuatro nuevas canciones, entre ellas, dos colaboraciones; una con Txarango en Crema la nit y otra con Rayden en Comunicado oficial. Este trabajo logró la certificación de disco de platino un año después de su publicación tal y como lo celebraba el propio artista en sus redes.

Con la llegada del 2020 decidió hacer un descanso profesional tras unos años sin parar de trabajar. Lejos de perder el tiempo, el triunfito creó su propia empresa de management, Salvar a los pingüinos, con la que gestiona su carrera profesional.

Del mismo modo, durante el mes de marzo participó al igual que otros muchos artistas en los conciertos #YoMeQuedoEnCasa. Además, una vez superado el confinamiento, sacó 1016 en directo: Fin de gira, que recoge su último concierto en el el Sant Jordi Club de Barcelona.

El catalán también es uno de los artistas más solidarios del panorama nacional y está muy involucrado con las labores humanitarias emprendidas por Proactiva Open Arms.

Gracias a Samantha Gilabert, exconcursante de Operación Triunfo 2020, se supo a finales del año pasado que habían trabajado en algo juntos, que más tarde se supo que se trataba de dos canciones que el catalán compuso para la alicantina.

Fue a finales de enero cuando se supo el nuevo proyecto de Alfred García. El triunfito ha creado el tema principal de Los espabilados, la serie de Movistar+ creada por Albert Espinosa, guionista de Polseres vermelles.

Tras su desaparición momentánea del panorama musical durante la segunda mitad de 2020, cuando el cantante dejó incluso las redes sociales y borró sus publicaciones antiguas, Alfred García parece haber vuelto con fuerza con este nuevo tema. ¿Pero qué más está preparando el cuarto finalista de OT 2017?