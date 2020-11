Lambán asegura que Aragón aplicará la ley Celaá porque "concuerda" con el pacto educativo de la comunidad autónoma

"La 'Ley Celaá' no solo no impide desarrollar el pacto educativo de Aragón, sino que apoya y estimula su aplicación" y "no entra en contradicción con nada de lo que nosotros estamos haciendo", ha afirmado Lambán.

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, durante su visita el colegio público San Jorge, en Valdespartera, en el distrito sur, donde ha dicho que lo que no hará "nunca" ante una ley aprobada por el Parlamento nacional, "nos guste o no, es manifestarnos insumisos a la misma" porque es una actitud política "poco recomendable".

En este caso, se trata de una reforma "que nos gusta y que corrige varios de los errores garrafales de la ley educativa anterior", ha explicado Lambán, quien ha reconocido, no obstante, que cuenta como "elemento más preocupante" con el hecho de que se haya aprobado solo por una parte del parlamento, "que es, por lo demás, lo que ha ocurrido con todas las leyes educativas existentes hasta ahora".

El presidente de Aragón ha subrayado que en esta comunidad autónoma existe desde 2019 un pacto político sobre educación que, además, "recoge el pacto de investidura del actual cuatripartido -PSOE, Podemos, CHA y PAR-, según el cuál el gobierno ha de apostar por planificar las inversiones en infraestructuras, por la FP, especialmente la digital, por la innovación, la educación especial y por la convivencia entre pública y concertada, entre otros elementos".

A su entender, la escuela pública es el "principal instrumento de igualdad de oportunidades", pero "esa política de apoyo a la pública es perfectamente compatible con el apoyo a la escuela concertada y desde luego en Aragón se ha demostrado que ambos sistemas pueden convivir con absoluta normalidad y con colaboración entre sí y con el Gobierno".

Lambán ha remarcado que así lo ha querido entender el Gobierno de Aragón "desde siempre" y en los Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2021 la partida para la concertada "incluso se incrementa".