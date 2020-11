La Generalitat manté seguiment al cas de la dona trans insultada per un agent de policia local a Benidorm

Així ho ha explicat la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ha donat compte en la seua compareixença en la comissió d'Igualtat de les Corts de les actuacions que està duent a terme la Generalitat respecte d'aquesta agressió trànsfoba.

Oltra ha considerat que aquests fets van ser "una vulneració dels drets de les persones per part, precisament, dels quals tenen encomanada la seua protecció" i ha asseverat que "en cap cas es pot tolerar".

La vicepresidenta ha detallat que "quan es van conéixer els fets, es va actuar en diferents direccions": "Atenent la víctima per mitjà d'Orienta, contactant amb l'Ajuntament de Benidorm, coordinant-nos amb les entitats LGTBI que actuen allí, obrint un expedient informatiu per una presumpta infracció de la Llei 8/2017 i acordant la personació de la Generalitat en el procediment penal obert per delictes d'odi".

Oltra també ha explicat en la seua compareixença les actuacions dutes a terme des de la seua Conselleria respecte del col·lectiu LGTBI durant la pandèmia. Respecte a Orienta, malgrat que es va suspendre l'activitat presencial des del 13 de març, es va mantindre l'atenció per mitjans telefònics, però també "en els casos que es consideraven necessaris, s'havia de concertar una cita individual".

Durant el primer estat d'alarma, aquestes oficines van realitzar 2.638 atencions: 1.561 a València, 694 a Alacant i 383 a Castelló. D'elles, 27 es van fer de manera presencial, 447 per videoconferència, 922 per telèfon i 1.242 per correu electrònic".

En total, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre es van realitzar 6.399 atencions. "A partir de la informació obtinguda en aquestes atencions, sabem que els col·lectius més vulnerables són les persones trans (especialment dones) i les persones migrants LGTBI", ha detallat Oltra.

A més d'Orienta, Oltra ha destacat l'aprovació a l'agost el decret de desenvolupament de la Llei 23/2018 d'Igualtat de les persones LGTBI, mitjançant el qual es va crear el Consell Valencià LGTBI com a òrgan consultiu i es va establir el deure la Generalitat de disposar d'un servici de suport i assessorament a persones LGTBI, les seues famílies i persones properes.

També es regulen els protocols d'atenció a la infància i l'adolescència LGTBI, a persones víctimes de delictes d'odi i els protocols conta l'assetjament en l'àmbit educatiu, així com polítiques en l'àmbit del treball.

Entre les conseqüències d'aquest decret, Oltra ha destacat la creació del Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana: "Els confessaré que em va emocionar que la reunió consitutiva tinguera lloc en el mateix espai, l'antiga Presó Model de València, on abans s'empresonava i torturava a persones per la seua orientació sexual o identitat de gènere. La història, a voltes, fa justícia".