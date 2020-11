La metedura de pata de Toñi Moreno con Sandra Barneda por el Premio Planeta

Toñi Moreno visitó este fin de semana Viva la vida, programa presentado ahora por Sandra Barneda a causa de la baja de Emma García, que dio positivo en coronavirus hace un par de semanas.

Moreno fue a presentar su libro, Madre después de los 40, y durante la charla y desveló un lapsus que tuvo hace unas semanas, cuando supo que Sandra Barneda había resultado finalista del Premio Planeta 2020 por su obra Un océano para llegar a ti.

La expresentadora de ese mismo espacio relató que, cuando se enteró de la feliz noticia para su compañera de cadena, le mandó un mensaje en el que le decía "suerte, a ver si lo consigues".

Lo que no sabía la ex de MyHyV es que el hecho de ser finalista no le daba opciones a la barcelonesa a ganar algo, sino que ser finalista de este galardón es el nombramiento que recibió Sandra Barneda por terminar en segunda posición.

Por eso, la de El Prat tuvo que rectificar y volver a escribirle a su compañera para darle, ahora sí, la enhorabuena por el éxito logrado.

Una anécdota de la que ambas se rieron en el programa, demostrando además la gran amistad que las une más allá del trabajo.