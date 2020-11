Encontronazo entre Eduardo Inda e Iñaki López en 'La Sexta Noche': "Aquí se censura"

El presentador de laSexta Noche, Iñaki López, ha protagonizado este sábado un encontronazo con uno de sus tertulianos, el director de OKdiarioEduardo Inda, que ha acusado a López de censurarle sus comentarios.

El tema a debatir eran las supuestas fricciones en la coalición de Gobierno. Sin embargo, Inda quiso intervenir para "precisar un dato que había dado antes Antonio Maestre sobre Madrid, de muertos por cada 100.000 habitantes".

Acto seguido, el presentador quiso cortarle al no tener que ver con el tema que iban a abordar. "Pero que eso es del tema anterior, Eduardo, no podemos, os acabo de pedir brevedad", le dijo López.

Eso no impidió que Inda insistiese con un "voy rápido, no te preocupes", algo que no convenció al conductor del programa. "Tenemos que centrarnos en lo que nos ocupa: la crisis o no crisis dentro de las diferencias en la coalición, por favor", le indicó Iñaki López.

Finalmente, Eduardo Inda se salió con la suya y aportó el dato que le había quedado en el tintero, lo que enfadó a Iñaki López, que dio paso a otro de sus colaboradores. "¿No puedo hablar?", le preguntó Inda. "Si hablas del tema anterior", le respondió López.

"Pues nada, no puedo hablar ni de Sánchez ni de Iglesias. Así se censura, eso es censura, Iñaki", se quejó Eduardo Inda.

Las acusaciones de Inda llegaron a su punto álgido con una dura reprimenda por parte del presentador, que se entrecortaban con críticas de Inda: "Eduardo, si te digo por favor y te pido que hables de lo que estamos hablando y tú empleas ese tiempo... Eduardo, no os impido nunca hablar, no os quito nunca la palabra, pero solo os pido una cosa, Eduardo, solo hay una norma aquí, y es que hay que hablar... Eduardo, solo hay una norma aquí que os pido a todos, y que todo el mundo cumple menos tú. Estamos hablando del tema que nos ocupa aquí y ahora, por favor".

Acto seguido, López le ha pedido a Inda que no traiga a colación temas ya debatidos, "porque si no ahora cualquiera puede corregir alguna cuestión que tú dijiste hace tres semanas, y entramos en un bucle que no es el que nos ocupa".

"Ha habido tiempo sobrado, Eduardo, tiempo sobrado, para que hubieras mirado ese dato y lo hubieras dicho cuando correspondía, no veinte minutos después", ha proseguido López.

"Tampoco el debate es empaquetado", le reprochó Inda, a lo que López le contestó: "Claro que los debates son empaquetados, Eduardo, si no nos haríamos la cabeza un lío", zanjó el presentador.